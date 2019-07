Suur galerii: tantsupidu Kalevi staadionil

Neljapäeval ja reedel annavad rahvatantsijad Tallinnas Kalevi staadionil koos peaprooviga kokku neli etendust.

„Ilm on väga hästi pidanud,” ütles Kalurineiude tantsija Kristi Erkmann reede hommikul Lääne Elule. Neljapäevase etenduse ajal kogus taevasse siniseid pilvi ja väidetavalt olla Mustamäel sadanud, aga Kalevi staadionile vihm ei jõudnud. „Seni on meid hoitud. Ehk hoitakse edasi ka,” ütles Erkmann.

Martna kirikuõpetaja Küllike Valk valvas staabi liikmena tantsijate und ja jälgis, et kõik korras oleks. „Saatsin just tantsijad väljakule. Meeleolu on ülev,” ütles Valk. Ta käis neljapäeval Kalevi staadionil peaproovi vaatamas. „See valge varrukate meri, kui tantsijad käed üles tõstavad, see on ikka võimas,” kirjeldas Valk. Järgmist etendust vaatas Valk juba televiisorist. „Siis nägi mustreid ka, mille tantsijad moodistasid,” ütles Valk.

Fotod Peeter Langovits