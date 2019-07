Läänlane kutsub üles minema laulupeole oma lusikaga

Ristilt pärit ja Kullamaal elava Brenda-Marietta Puki üleskutset võtta laulupeole kaasa oma lusikas on jagatud Facebookis paari päevaga 1400 korda.

Pukk pani üleskutse üles reede õhtul, see osutus üllatavalt menukaks ja on kogunud üle 80 kommentaari, mis enamasti on pooldavad.

„Olen väga üllatunud, sest ei pea ennast eriti sõnaosavaks, aga mul on väga hea meel,” ütles Pukk Lääne Elule. Puki sõnul kasutatakse liiga palju lühiajaliseks tarbimiseks mõeldud asju ega mõelda, mis tagajärjed sellel võivad olla.

„Rekordarvuga osalejatega tantsu- ja laulupidu tähendab ka, et prügi tekib rekordiliselt, ainult et sellest ei räägita,” ütles Pukk. „Korraldajad küll pakuvad esimest korda suppi komposteeritavatest nõudest, kuid tõsiasi, et iga supikaussi kasutatakse üks kord, on sama mis tavaliste ühekordsete plastnõude puhul.”

Oma lusika kaasavõtmine on Puki sõnul väga lihtne ja väike asi, kuid võimaldab palju ära teha – kui 45 000 pidulist sööksid kõik oma lusikaga, jääks suur hulk prügi tekkimata.