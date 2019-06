Läänemaa jalgpalliklubid said BENU esmaabikohvri

Üle-Eestilise BENU Apteegi terviseprojekti raames korraldati aprillis laste ja noortespordi edendamsie konkurss “Sajaga spordi eest”. Selle raames jagati Eesti laste ja noortega tegelevatele spordiklubidele 100 esmaabikohvrit. Kaks neist tulid Läänemaale.

Kokku laekus konkurssile ligi 500 sooviavaldust igast Eesti maakonnas ja rohkem kui 30 erinevalt spordialalt. Väljavalituks osutunud sajas spordiklubis käib treeningutel kokku 10 435 last ja noort.

Üle-eestilise Benu Apteegi projketi raames saavad noorteklubid kiire esmaabi andmiseks hästi varustatud esmaabikohvri. Kohver sisaldab kõike esmaabiks vajalikku, plaastritest kuni külmaaerosoolideni välja.

Projekt võeti noortega tegelevate spordiklubide poolt väga hästi vastu. Väga suur sooviavalduste arv seda ka näitab.

“Sajaga spordi eest” züriliige ja BENU Apteegi tegevjuht Kaidi Kelt on sanuti väga rahul:”Suur sooviavalduste hulk näitab klubide suurt pealehakkamist ja panust kogukonna arengusse”.

Kaks kohvrit sajast võitsid konkursil ka kaks meie jalgpallinoortega tegelevat klubi.

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi ja Läänemaa jalgpalliklubi on mõlemad pikka aega noorte jalgpallilastega tegelevad klubid. Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubis treenib alates 1994. aastast Lihula, Virtsu ja Kõmsi piirkonnas hetkel ühe treeneri käe all 65 noorsportlast. Läänemaa jalgpalliklubis aga 1994. aastast Haapsalu piirkonnas viie noortetreeneri käe all hetkel 160 jalgpallurit.

Mõlemal klubil on ka pikaaegne Eesti noorte meistrivõistlustel mängimise ajalugu. Läänemaa jalgpalliklubi treenerid alustasid noortega riigi esivõistlustel mängimist 1998. aastal, Lõuna-Läänemaa JK alustas seal mängimist 1999. aastal.

Treeningute ja võistluste läbiviimise olulisemaks osaks on alati olnud noorsportlase turvalisus ja tervise tähtsustamine. Noorjalgpallurite kohustuslik tervisekontroll on hädavajalik. Esmaabi heal tasemel andmise vajalikkus on treeningutel ja võistlustel ülitähtis. Nüüd on noortele jalgpalluritele uue esmaabikohvri näol see veelgi paremal moel tagatud.