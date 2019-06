Haapsalus ja Lihulas mängisid suvelaagrites 56 spordilast jalgpalli

Alates 2008. aastast toimuvad Eestimaa eri linnades Eesti jalgpalli liidu ja RIMi suvelaagrid.

Eelmistel aastatel olid laagrite toimumiskohtadeks suuremad linnad ja nende korraldajateks koos Eesti jalgpalli liiduga nendes linnades tegutsevad jalgpalliklubid. Laste ja lastevanemate üha suurenev huvi laagrite vastu on kaardile toonud ka uusi laagerdamise asulaid. Nende hulgas on ka väga väikeseid Eesti asulaid, näiteks Kihnu ja Vääna.

Laagrid toimuvad suve jooksul kahel korral – juunis ja augustis.

Lõppenud juunilaagrid toimusid 23 erinevas paigas. Kokku osales neis peaaegu 700 noort spordilast.

RIMI laagrites saavad osaleda kõik soovijad vanuses 6-12 eluaastat. Eelnev kokkupuude jalgpalliga ei ole oluline, sest esmasel kohal on rõõm ja lust jalgpallimängust. Just laagrite kaudu saab laps leida tee jalgpalli juurde, kuid kõige tähtsam on liikumine ja läbi selle suve nautimine. Lisaks uute sõprade leidmine, sest laagrites osaleb palju lapsi, kes tavaliselt laagri toimimiskohas ei ela.

Kui Haapsalu laager on toimunud esimesest laagrisuvest alates, siis Lihula võõrustas lapsi neljandat suve. Tänavuses juunilaagris osalesid Haapsalu ja Lihula laagrites kokku 56 noort jalgpallurit.

Haapsalu laagris osales 29 noort, neist kolm olid tüdrukud. Läänemaa jalgpalliklubi trennis käivaid lapsi oli koguni 21.

Kui igal aastal on Haapsalu võõrustanud laagrit kahel korral, siis sellel aastal esmakordselt juunilaagris. Põhjus on igati meeldiv, sest augustis, tavaliselt teise RIMI laagri toimumisajal on Haapsalus laagrit läbi viimas Valencia CF suurklubi suvelaager. Just selle maailma tippklubi ja ühe Euroopa parema noorteakadeemiaga noortetreenerid korraldavad Haapsalus teist suve jalgpallilaagri.

Juunikuu laager läks Haapsalu noortetreeneri Triin Vellemäe sõnul igati korda.

“Laagris valitses hea õhkkond. Treeningud olid intensiivsed ja lapsed pidasid vaatamata väga palavatele ilmadele hästi vastu.” ütles Vellemäe.

Lihula laagris osales kõigi toimumisaastate rekordarv, 27 noort jalgpallihuvilist. Kindlasti on see väikese piirkonna kohta korralik number. Eriline on veel Lihula laagri kohta see, et osalejaid oli paljudest Eesti piirkondadest ja klubidest, kokku kaheksast koolist, üks osaleja isegi Soomest. Tüdrukuid oli laagris neli. Väga palju lapsi oli väikesest Kõmsi algkoolist.

Laagripäevad olid täis mänge ja huvitavaid harjutusi, jalgpallimängu ja rõõmu. Laagri sisse mahtus ka treeningmäng Tallinna FC Flora noortetiimiga, kes Lihulast 20 kilomeetri kaugusel Paatsalus oma laagrit pidas.

Alati on laagriaja sisse mahtunud ka ekskursioon Tallinnasse. Seal toimuvad päevakava järgi sõpruskohtumised teiste laagritega ja kohtumised Eesti jalgpallikoondise mängijatega. Meeleolukas päev oli väga eriline veel sellepoolest, et kõik sõprusmängud ja kogu tegevus lubati läbi viia esmakordselt 12 aasta jooksul A Le Cog põhiareenil. Just seal, kus mängivad meie rahvuskoondised.

Igas laagris loositakse välja ka RIMI jalgpallistipendium. Sellel aastal oli üheks õnnelikuks just Lihula laagris tubli spordinädala teinud ja sügisel kooliteed alustav Rasmus Agard. Stipendiumi saajale kaetakse esimesed trennikulud. Rasmus treenib Pärnu JK Vaprus jalgpalliklubis.