Läänlased armastavad mälumängu

Läänemaal käib juba aastaid viis mälumängusarja, mille toimumiskohad ulatuvad ajaloolise Läänemaa ühest äärest pea teise ehk Noarootsist Kõmsini, nende vahel Ridala, Linnamäe ja Haapsalu.

Oktoobrist maini kestnud Haapsalu mälumängusarja, mis toimus kaks korda kuus neljapäeviti Talumehe kõrtsis, võitis võistkond nimega Sadama 5. Nii võitjad kui ka teiseks tulnud tiim Kepimurdja ja kolmanda koha saanud HVV ehk Haapsalu veevärgi võistkond on juba aastaid stabiilselt Haapsalu mängude esikolmikus figureerinud.

„Ma arvan küll, et mälumäng on populaarne üle kogu Eesti,“ ütles aastakümnete pikkuse mälumänguri ja küsimuste koostaja staažiga Margus Maiste.

Tema välja mõeldud pähkleid puretakse Haapsalu ja Noarootsi mälumängusarjades.

„Teine kümme läheb,“ kostis Maiste vastuseks küsimusele, kaua ta mälumängude jaoks küsimusi juba koostab.

„Kõik sai alguse sellest, kui tundsin, et mõnes mängus küsimused mulle ei meeldinud – ma ise oskaks paremini teha,“ muigas Maiste. Nii ta hakkaski koostama küsimusi, mis talle endale ka meeldisid. Üks asi viis teiseni ja varsti ta tegi neid juba reaalsete mängude jaoks.

Maiste ise tunnistas, et mõnikord tundub talle endale, et mälumängu hooaja teiseks pooleks kipub jõud raugema.

Sel hooajal Haapsalu mälumängusarja võitnud võistkonna Sadama 5 liige Toomas Posti käest sai Maiste aga ainult kiita.

„Sellist taset ei paku siinkandis peale Maiste keegi,“ oli Post kindel.

Talle meeldib eriti see, et Maiste armastab küsimustesse peita vihjeid, mida esimesel pilgul alati ei oskagi tähele panna. Mälumängude ajal kuvatakse küsimused projektoriga seinale. Selline visuaalne küsimuste serveerimine annab vihjete poetamiseks häid võimalusi. „Mängu võlu ja mõnu sõltub väga palju küsimuste tegijast. Maiste on ikkagi Eesti üks parimaid mälumängureid ja tal on väga suur kogemustepagas küsimuste tegemisel,“ kinnitas Post.

Post ise koostab küsimusi endise Ridala, nüüdse Uuemõisa mälumängusarja jaoks.

Sadama 5 võidu juures on Posti sõnul oluline roll selles, et koos on väga erineva tausta ja teadmistega inimesed. „Meil on pundis ajakirjanikud, matemaatikud, füüsikud, bioloogid. Eks see ongi meie edu pant,“ ütles Post, kes ise on kodus ajaloos. Kuidas selline hästi töötav kooslus kokku on saanud, tuleb tema sõnul aga küsida võistkonna kapteni Tarmo Õuemaa käest. „Tema ümber on meie võistkond kasvanud.“

„See on lihtsalt nii juhtunud. Kindlasti ei ole olnud eesmärki võidumeeskonda kokku panna. Nagu nimi ütlebki – Sadama 5, on see algusest peale olnud ühe maja sõpruskond,“ selgitas Õuemaa.

Mängima hakati juba aastaid tagasi, enne kui Haapsalu mälumängudesse paus tekkis. Kui mälumängusari Talumehe kõrtsis uuesti käima läks, osalesid esimesel mängul Õuemaa ja Ülo Meerits vaid kahekesi.

„Ega see pole ju mingi saavutussport – ikka rohkem meelelahutus, aga muidugi kõva hasardi elemendiga. Meil läks täitsa hästi,“ märkis Õuemaa.

Majarahvas sai sellest indu ja võistkond paisus. Aastate jooksul on võistkonna koosseis varieerunud, sest kõik ei saa alati mängule tulla. Nii on seltskonda lisandunud uued sõbrad ja sõprade sõbrad. Näiteks Post tuli Raul Tammeti asemele, kes ei saanud neljapäeva õhtuid enam mälumängule pühendada. „Aga ega me ei valinud Toomast sellepärast, et ta teeb Ridala mälumänge ja käib Ridala võistkonnaga ka üle-eestilistel maakilva võistlustel. Ta on lihtsalt lahe tüüp ja tahtmist oli ka,“ rääkis Õuemaa.

Ta lisas, et ju on kõik teisedki võistkonnad umbes samamoodi omavahel kokku saanud.

Kuigi Õuemaa sõnul tuleb mälumängu võtta kui mõnusat seltskondlikku meelelahutust, on hasardi element selle harrastuse juures keskmisest kõvasti suurem. „Ma arvan, et rohujuure tasandil on Läänemaal mälumänguga päris hästi, aga võiks muidugi veel paremini olla,“ arvas Õuemaa.

Väga tore on tema sõnul see, et maaregioonides pannakse võistkond kokku oma küla inimestest. „Panevad näiteks külanaised kolmekesi võistkonna kokku ja tulevad mängima,“ tõi ta näite.

Kindlasti on neidki, kes ehk tahaksid ka mängida, aga arvavad, et äkki ei vea välja.

„Ma soovitan minna Eesti maakilva lehele (www.kilb.ee) – seal on Eesti meistrivõistluste mängude küsimused ja vastused ning saab ise oma teadmised proovile pnna. Tulemuse pärast üleliia muretseda ei maksa – Haapsalu ja teistel Läänemaa mängudel on küsimused lihtsamad ja üksi ei peagi kõiki vastuseid teadma. Aga saab pildi ette, mida ja kuidas üldse küsitakse. Kui see mälumänguriks just ei tee, siis mõnus meelelahutus on ikka,“ pakkus Õuemaa.

Haapsalu mälumäng

Osales 11 võistkonda

Esikolmik

I Sadama 5 koosseisus Tarmo Õuemaa, Riina Tobias, Grete Kindel, Toomas Posti/Raul Tammet, Ülo Meerits

II Kepimurdja koosseisus Andrus Karnau, Kaire Reiljan, Indrek Kalda, Kalle Lõuna, Juhan Hepner

III HVV koosseisus Jüri Heringas, Meelis Tomson, Rain Lomp, Ando Laanesoo, Katrija Saul

Noarootsi mälumäng

Osales 12 võistkonda

Esikolmik

I Naelapea koosseisus Maie Arro, Aigar Ajaots ja Peeter Pärnaste – 195 punkti

II Halukalur kooseisus Lauri Lilleoks, Tanel Küünarpuu, Meelis Tomson – 189 punkti

III Einbi kooseisus Monika Miilsaar, Marget Vatku ja Mari-Liis Kalvik – 185 punkti

Linnamäe mälumäng

Osales 10 võistkonda.

Esikolmik:

I Halukalur koosseisus Mikk Lõhmus, Tanel Küünarpuu, Lauri Lilleoks, Tiit Tarvis ja Aarne Mihk – 209 punkti

II HVV koosseisus Jüri Heringas, Meelis Tomson, Rain Lomp, Ando Laanesoo, Katrija Saul

– 206 punkti.

III NÖHA koosseisus Anne Pool, Ahto Jõgi, Andres Peterson, Joosep Altmets ja Alvar Kiisk – 173 punkti

Karuse mälumäng

Hooaega alustas 13, lõpetas 12 võistkonda.

Esikolmik:

I SuurVend koosseisus Meelis Põhako, Ulvi Põhako , Lea Lehtmets, Kuido Lehtmets ja Kalle Kõllmaa – 68 punkti

II Aksel koosseisus Rein Merila, Margus Källe, Margus Morševitski, Kalle

Laanemets ja Avo Kiisk – 67,5 punkti

III Ogalik kooseisus Jüri Nõmmik. Jaan Kesamaa, Jaan Kivisalu ja Mairo Orle – 65 punkti

Uuemõisa mälumäng (endine Ridala valla küladevaheline turniir)

Osales 17 kolmeliikmelist võistkonda.

Esikolmik:

I Paralepa koosseisus Ailar Ladva, Margus Nerman ja Andrus Tammistu – 131 punkti

II Vanad Sõbrad kooseisus Helle ja Priidu Lember ja Mati Puhm – 119 punkti

III Lääne Kalifaat kooseisus Märt Jerve, Martin Eesmäe ja Arvo Aljaste – 114,5 punkti