Galerii: maakaitsepäev Lääne-Nigulas

Võidupüha tähistamise keskpunkt Läänemaal oli sel aastal Lääne-Nigulas, kus kiriku ümbruses peeti Läänemaa maapäeva.

Maapäev algas jumalateenistusega Lääne-Nigula kirikuks, kus päevakohase kõne pidas Nõval elav kindralmajor Neeme Väli. Väli rääkis, et oli eelmisel päeval käinud Lätis Võnnus, kus eestlased ja lätlased koos tähistasid Võnnu lahingu aastapäeva.

Väli sõnul olid Võnnu ümbruses toimunud lahingud, kus eestlased ja lätlased võitsid saksa Landeswehri, sõja võtmelahingud. Eestlasi langes seal kolm korda rohkem kui lätlasi. Landeswehri rauddiviisi koosseisus sõdinud hilisem Saksa väejuht Heiz Guderian on öelnud, et eestlased võitsid lahingu, kuna nad sõdisid igasuguse loogika vastu: 22. juunil kohale jõudnud Kalevlaste pataljon läks otse vagunitest rünnakule, ülesmäge, kaevikutesse kaevunud vaenlase vastu. Eestlased kaotasid küll kolmandiku oma meestest, aga ründasid edasi. “Selliseks rünnakuks on vaja usku ja teiseks on vaja armastust,” ütles Väli.

Pärast jumalateenistus algas Lääne-Nigula kiriku pargis ohutuspäev, kus pakkusid tegevust kaitseliidu üksused ja koostööpartnerid. Nagu ikka ohutuspäevadel, sai näha kaitseliidu tehnikat, proovida laskmist, harjutada tulekustuti kasutamist, uurida vanglateenistuse ja politsei autosid ja tehnikat. Naiskodukaitse tutvustas oma tegemisi ja pakkus sõdurisuppi.

Ohutuspäeva tipphetk oli aga briti ründkopteri Apache AH-64 maandumine pastoraadi vastas platsil. Viis briti kopterit saabusid Ämari lennubaasi tänavu aprillis ja jäävad siia kolmeks kuuks. Kopteripiloodi sõnul on nende peamine ülesanne toetada Eestis baseeruvaid NATO üksusi.

Kopterid, mille lendamist on kuulda olnud ka Läänemaa kohal, on osa Ühendkuningriigi maaväe õhukorpuse 663. eskadrillist, mille kodubaasiks on Wattisham. Lääne-Nigulas rahva rõõmuks maandunud kopter on ligi 15 aastat vana, teeninud britte ka Afganistanis ja sellega on lennanud ka prints Harry.

Peale ohutuspäeva algab Lääne-Nigula vabadussõjas langenute mälestusmärgi juures maakaitsepäeva pidulik aktus ja kl 16 saabub sinna Tartust presidendi poolt teele saadetud võidutuli.

Fotod Arvo Tarmula