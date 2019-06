Erika Veide: kool peab lisaks kalale andma eluteele ka õnge

“Töötajalt oodatakse suhtlemise ja probleemide lahendamise oskust, algatusvõimet ja ettevõtlikkust. Kas toetame noorte potentsiaali piisavalt sellistele ootustele vastamiseks,” küsib oma arvamusloos ERRile haapsallane Erika Veide.

Veide töötab SA Innoves ettevõtlusõppe spetsialistia.

Koolis jagatavate aineteadmiste tähtsus tulevases elus on Veide sõnul muutunud.

“Inimkonna teadmiste maht kasvab pidevalt, võimatu on kõike “ära õppida”,” kirjutab Veide.

Suur osa noori on aineteadmistele vaatamata võimetud leidma oma potentsiaali ja see on sootuks suurem probleem kui “äraõppimine”.

“Minu jaoks on üldained koolis – nagu eesti keel ja matemaatika – olnud see kala, mille noored eluks kaasa saavad, aga ettevõtlusõpe on pigem õng, millega saab ikka ja jälle püüda uusi kalu, mis toovad esile potentsiaali. Lõppeks on oluline see, et saame elada väärtust loovat elu, seda nii enda, kui meid ümbritsevate jaoks,” kirjutab Veide.