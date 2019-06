Raimond Lunev tunnustab Coop Panki plaani börsile minna

Coop Panga nõukogu andis täna juhatusele ülesande hakata tegema ettevalmistusi aktsiate avalikuks noteerimiseks Tallinna börsil.

Haapsalu tarbijate ühistu juht Raimond Lunevi sõnul on see igati positiivne uudis.

„Ma arvan, et see on õige tegu,“ ütles Lunev. Tema sõnul kaasneb Coop Panga börsile minekuga ka võimalus Coopi kaubamärki rohkem näidata ja paremini välja paista.

„Meie tarbijate ühistuga oleme algusest peale otsustanud Coop Panka toetada ja oma panusega osaleda. Koostöös saame oma klientidele paremaid teenuseid pakkuda,“ ütles Lunev.

Hinnanguliselt võib Coop Panga aktsiate esmane avalik emissioon (IPO) toimuda kõige varem 2019. aasta sügisel.

Coop Panga nõukogu esimees Jaanus Vihand ütles, et aktsiate viimisega börsile soovib enamusaktsionär Coop Eesti täita 2017. aastal panga ostmise järel antud lubaduse, et tulevikus saavad kliendid olla ka panga aktsionärid.

„Soovime näha aktsionäridena ennekõike oma panga kliente. Seetõttu on plaan eelistada aktsiate märkimise käigus investoreid, kes kasutavad aktiivselt Coop Panga teenuseid,“ selgitas Vihand.

Tema sõnul saab Coop Panga aktsia lähiaastatel olema eelkõige kasvuaktsia ja võiks olla huvipakkuv Eesti jaeinvestoritele. „Tegu on ainulaadse võimalusega lüüa kaasa kodumaise panga kasvuloos ja soetada ettevõtte aktsiaid varases faasis,“ ütles Vihand.

Coop Panga nõukogu andis mai lõpus juhatusele ülesande käivitada aktsiate avalikku noteerimist ettevalmistavad tegevused. Hinnanguliselt võtab see protsess aega umbes pool aastat ja Coop Panga aktsiate avalik emissioon võiks toimuda kõige varem sügisel. Konkreetset emissiooni aega võib mõjutada olukord maailmamajanduses ning selle peegeldus aktsiaturgudel.

Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink ütles, et Coop Pank plaanib kasutada IPOga kogutavat raha tegevusmahtude kasvatamiseks, uute kliendisegmentide kaasamiseks ning tehnoloogiate arendamiseks. „Näeme, et tänane hetk Eesti pangandusturul ja lähiaastate perspektiiv soosivad kodumaisel kapitalil põhinevaid panku, kel on kiire kasvuambitsioon ning valmisolek keskenduda tooteinnovatsioonile. Usume, et lineaarse kasvu asemel on hetkel võimalik ka hüppeliselt kasvada,“ lausus Rink.

Tema sõnul võiks panga laenuportfell ja turuosa positiivsete arengute korral kolme aastaga kasvada kuni kolm korda.

„Arvestades, et oleme tänaseks saanud toimima põhilised pangateenused, soovime laiendada kliendisegmente, kellele oma tegevuse fokusseerime. Lisaks senisele suurlinnadest kaugemale jäävale kliendisegmendile hakkame sihtima ka mugavat kodumaist pangandust hindavat linnaklienti ning vajutame jõulisemalt gaasi äriklientide teenindamisel,“ rääkis Rink.

Coop Panga strateegiliseks omanikuks jääb ka peale kavandatavat IPOt Coop Eesti, kelle osalus pangas on täna umbes 60%.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga enamusosanikuks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust. Coop Eesti koosneb 19 tarbijate ühistust, millel on kokku 80 000 klientomanikku ja ligi 600 000 püsiklienti.