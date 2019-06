“Oma pidu” tõi Lihulasse tule, laulu ja tantsu

Täna võttis Lihula linnas aset “Oma pidu”. Pidu toimus tänavu teist korda ning algas XXVII laulu- ja XX tantsupeo “Minu arm” tule toomisega Vigalast, Raplamaalt.

Tuli jõudis Lihula mõisa juurde koos orkestriga kell 11 hommikul ning suundus hiljem sealt edasi Lihula kõlakotta.

Tule üleandmiseks Lääneranna valda ja Pärnumaale oli loodud suursugune tants, mida esitasid kõik rahvatantsijad igast vanusegrupist ühiselt. Peale seda anti tuli tõrvikuga rahvatantsijatele käest kätte, kuni see jõudis lõkkeplatsini Lihula kõlakoja kõrval. Tõrviku üleandmine käis rahvalauljate lõbusa laulu saatel ja rõõmuhõisetega. Lõkke süütas Lihula kultuurikeskuse juhataja Tiina Lobja.

Seejärel esitasid Lääneranna rahvatantsijad tantsukava ümber põleva lõkke. Peale seda viidi tuli ja liiguti üheskoos Lihula kõlakotta, kus toimus võimas ja meeleolukas rahvatantsuetendus. Tantsugruppe oli igas vanuses, laste ja noorte tantsurühmadest kuni eakamate tantsukollektiivideni.

Tantsijad kandsid rahvariideid erinevatest Lääneranna kihelkindadest. Esindatud olid sealhulgas ka Lihula ja Kirbla vanad ja uued rahvariided. Traditsiooniline Lihula rahvarõivas, mis kujutas endast naiste seljas punaseid seelikuid tikitud lilledega ning algeid särke. Kirbla kihelkonna rahvariiete vanem muster on punane ruuduline seelik, samas kui uuem variant on ruuduline seelik, millele on tikitud ka lillemuster. Mehed kandsid samuti Lihula rahvariideid, millel olid mustad püksid ja valge särk punase tikandiga.

“Oma peo” lavastajaks oli Mari-Liis Pruul. Pruul on kohalik lavastaja, kes on õppinud Tallinna Ülikoolis tantsu- ja koreograafiakunsti. Pruul tegutseb hetkel Kõmsil asuva KÕT! Teatri lavastajana. Lisaks sellel on ta lavastanud filmimuusikalavastuse “Eesti Vabariik 150” koos Jaan Juskega.

Peo rahvatantsijate seas oli ka Lihula gümnaasiumi 7. klassi tantsurühm, kes on ainukesed Lääneranna valla esindajad tänavusel tantsupeol.

Laulupeol on sellel korral Läänerannat esindamas Lihula naiskoor Leelo, Lihula Muusika- ja Kunstikooli puhkpilliorkester ja Lihula gümnaasiumi tütarlastekoor Reede.

Enne tule edasi andmist Lihula kõlakoja juurest, pidas Lobja kõne, milles ta tänas tulijaid ning esinejaid ja ootas juba peatset kohtumist laulu- ja tantsupeol.

“Kerget tantsujalga ja lõbusat laululusti!” soovis Lobja kõne lõpetuseks kõigile.

Pidu jätkus kohalike artistide esitusega. Kohale olid tulnud tantsijad, lauljad ja pillimehed üle kogu Lääneranna valla, et üheskoos tähistada tule toomist. Meeleolu oli “Oma peol” rõõmus ja kaasahaarav ning ka ilm soosis külastajaid ja esinejaid. Peokülastajad olid tulnud nii lähimatest kui kaugematest kohtadest üle Eesti ja isegi naaber- ja lähiriikidest.

Tuli liikus Lihula kõlakojast edasi Koonga mõisa juurde ja sealt edasi, et jõuda kõikjale üle Eesti.

Tule toomine on juba 50 aastat vana traditsioon, millega viiakse laulu- ja tantsupeo tuli kõikjale üle terve Eesti.

XXVII laulu- ja XX tantsupidu “Minu arm”tähistab sellel aastal mitut tähtsat juubelit. Laulupidu saab juba 150. aastaseks ja tantsupidu toimub tänavu 20. korda ja tähistab 85-aastast sünnipäeva.

Christin Mäemets

Fotod: Christin Mäemets