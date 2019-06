Nädalavahetusel on Kreegi päevad

Nädalavahetusel on Haapsalus juba 13. korda Kreegi päevad, et hoida elus helilooja loomingut tema kodulinnas.

Laupäeval on kell 20 kontsert Haapsalu toomkirikus ja pühapäeval kell 19 Haapsalu kuursaalis.

Laupäevasel kontserdil pealkirjaga „Kreek ja ortodoks” mängib ansambel Heinavanker Cyrillus Kreegi eestindatud õigeusu kiriku laule.

Heinavanker mängib helilooja Margo Kõlari juhendamisel varjast kirikumuusikat. Heinavankri repertuaari kuulub nii eesti rahvakoraale, muinasaegseid regilaule kui ka Eesti nüüdisautorite loomingul. Nõnda nagu sajanditetagused laulikud suhtusid loovalt meloodiasse, nii püüab ka Heinavanker hoida laulude ansambliseadeid elusas ja arenevas olekus. Kreegi päevade kontsertidel on ansambel seadnud fookusesse Kreegi kogutud õigeusu kiriku õhtuteenistuse laulud.

Pühapäeval tuleb kuursaalis kontsert pealkirjaga „Küla kõrid”, mis esitab rahvalaule nii Kreegi kogudest kui ka Kreegi-aegsetelt külameestelt ja –naistelt. Neid lugusid esitavad Meelika Hainsoo (laul, hiiu kannel, viiul), Celia Roose (laul, harmoonium) ja Lauri Õunapuu (laul, väikekannel).

Esinejad on on kõik pärit Karula kihelkonnast ja nende suurim kirg on vanapärane muusika – eriti eesti rahvalaulud. Kui need kolm eestlauljat oma häälepaelad valla lasevad, laulab terve küla kaasa, ättidest lasteni. Et trio on ka suurepärased instrumentalistid, võetakse mõni laul üles ka pillisaatega. Kaasa laulda saab rahvalaule Cyrillus Kreegi põhjatutest rahvaluulekogudest ning Kreegi-aegsete külalaulikute lauluvarast. Lubame, et Celia, Lauri ja Meelika laulud jäävad veel pikalt kuulajat kummitama.

Kreegi päevade kunstiline juht on Tõnu Kaljuste.