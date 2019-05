Lääne Elu paberleht laupäeval, 1. juunil

Haapsalu on veinipäevadeks välja müüdud

Haapsalu hotellides ja külalistemajades broneeritakse veinipäevade, Ameerika autode sõu ja Augustibluusi ajaks majutust suisa kaks aastat ette, mistõttu vaba voodit on praegu peaaegu võimatu leida.

Laulupeotuld tervitatakse kõikjal laulu ja tantsuga

Saaremaalt laupäeval läbi Eesti liikuma hakkav laulupeotuli rändab kolmapäeval ja neljapäeval mööda Läänemaad ning sel ajal on ka Läänemaa tantsu- ja laulupidu. Tuli läbib suurema osa Läänemaa endistest vallakeskustest. Ainus vald Läänemaal, kuhu tuli oma teekonnal ei jõua, on meretagune Vormsi.

Osmussaar – neljas ilmasammas

Osmussaare saarevaht Rita Koppel on kindel, et just saarel on üks neljast energiasambast, millel püsib maailm. „Minul käis see krõps läbi kohe esimestest sammudest, kui ma 2001. aastal siia jõudsin. Nii ongi!” meenutas saarevaht oma esimest külaskäiku viikingite peajumala Odini hauakohaks peetavale saarele.