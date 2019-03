21. sajandi parimaid šokifilme linastub HÕFFil

Järelkummardusena prantsuse uue laine õudusfilmidele toob Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival ekraanile linateose, mis tekitas kümme aastat tagasi sensatsiooni.

Pascal Laugier´ film „Märtrid” („Martyrs”, eesti keeles ka „Tunnistajad”) ilmus 2008. aastal maailma ekraanidele nagu välk selgest taevast, viies oma nihilismiga õudusfilmi transgressiivse esteetika uuele tasandile.

„Kas seda on piinarikas vaadata? Üsnagi. Kas see on seda kannatust väärt? Absoluutselt!” sedastas Briti väljaanne The Telegraph „Märtritega” seonduva paradoksi.

Brutaalset ja häirivat, samas äärmiselt leidlikut, üllatavate süžeekäikudega linateost on korduvalt valitud 21. sajandi parimate õudusfilmide sekka, kuigi selle sõnumiga pole leppinud isegi kõik kriitikud.

Röövitud ja rohkem kui aasta pimedas keldris piinatud tüdrukul õnnestub põgeneda. 15 aastat hiljem heliseb ühe ontliku perekonna uksekell ja kui pereisa avama läheb, tulistatakse ta surnuks. Siit edasi algab hirmumäng, mis võib tõsiselt šokeerida. Enamikus riikides on „Märtrid” alla 18-aastastele keelatud.

„See on meie kummardus uue prantsuse ekstreemsuse nime saanud nähtusele, mille õitseaeg oli 2000. aastatel ja mis nüüdseks on kahjuks lõppenud,” ütles HÕFFi juht Helmut Jänes. Sama nähtuse alla kuuluvad näiteks Gaspar Noé’ „Ümberpöördumatu”, Julien Maury ja Alexandre Bustillo „Sees” ja Xavier Gensi „Frontier(s)”.

Esimest korda linastus „Märtrid” Eestis 2008. aastal, olles üks PÖFFi ööfilmide programmi naelu. Haapsalus näeb seda traditsioonilisel ekstreemfilmi seansil ja nagu selliste filmide puhul kombeks, juhatavad selle sisse eksperdid, sedapuhku kriitikud Tristan Priimägi ja Marta Bałaga.

Ekstreemseansside eesmärk on ärgitada vaatajaid mõtlema selliste inimese eksistentsi aspektide üle, mis oma vastuolulisuse tõttu tavaliselt varju jäävad.

„Märtrite” linastust toetab Prantsuse Instituut Eestis.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival leiab tänavu aset 25.–28. aprillini. Tegu on suurima omasugusega Balti riikides. Soodushinnaga festivalipasse saab osta vaid 31. märtsini festivali koduleheküljelt www.hoff.ee. Kogu programm avalikustatakse ja piletite müük algab 5. aprillil.