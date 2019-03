Allika ja Koheri said külavanemad

Pühapäeval valisid Koheri elanikud oma küla vanemaks Robi Kuuse, Allika elanikud külavanemaks Matis Trei ja tema asetäitjaks Marek Pilvistu.

Haapsalu kogukonnatöö spetsialist Maire Vilbas ütles, et siiani valitud külavanematest on 25aastane Kuusk noorim. Vilbase sõnul oli Koheri külast esindatud vähemasti iga pere ning kvooruminõue, et kohal peavad olema pooled elanikud pluss üks, sai ületatud. „Nad olid nagu üks suur pere ja jäid kauaks plaane pidama ja arutama,” ütles Vilbas.

Allika küla, mille vanemad samuti valiti, eripära on Vilbase sõnul see, et kuigi püsielanikke on külas mõnikümmend, on seal palju suvekodusid. Vilbase sõnul oli ta innustanud Allika elanikke valima ka külavanema asetäitjat, sest noored inimesed käivad tihti ära. „Siis on hea kellegagi ülesandeid jagada,” ütles Vilbas.

Vilbase sõnul valitakse aprillis ilmselt veel viis või kuus külavanemat. Kindel on see, et 20. aprillil on Kiviküla vanema valimised.

Külavanema valimine Asuküla koolimajas. Fotod: Asuküla Teataja