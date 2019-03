Terviseamet otsib Ristile uut perearsti

Terviseamet korraldab konkursi, leidmaks peagi ametist lahkuvale Risti perearstile Hingi Kalbergile mantlipärija.

„Kui konkursiga uut perearsti ei õnnestu leida, otsime ajutise asendaja. Perearstiabita kindlasti keegi ei jää,” kinnitas terviseameti tervishoiuteenuste osakonna õigusnõunik Agne Ojassaar Lääne Elule.

Kalberg on otsustanud ameti maha panna 1. septembrist. „Isiklikel põhjustel,” ütles ta Lääne Elule. „Ma olen 33 aastat töötanud ühes ja samas paigas arstina. Iga asi ammendab end lõpuks.”

Kalberg on äraminekut mitu korda edasi lükanud. Nüüd – kuigi ta pole veel pensionieas – on otsus kindel. „Ise arvan küll, et mind ei õnnestu ümber veenda,” ütles Kalberg.

Enim mures on perearsti lahkumise pärast vanemad patsiendid. „Nooremad liiguvad rohkem ja neil on lihtsam, rohkem võimalusi ja rohkem ükskõik,” ütles Kalberg.

Esimest korda oli tal kavas amet maha panna selle aasta algusest. Terviseamet on Ristile uue perearsti leidmiseks läinud sügisel korraldanud kaks konkurssi, mis mõlemad luhtusid – mitte keegi ei tundnud töö vastu isegi mitte huvi. Kalberg otsustaski toona tööle jääda, sest kartis, et muidu nimistu suletaks ja Ristilt kaoks arstiabi üldse ära. Suuresti jätkas ta tänu abiarst Artur Ansonile, kes käib Ristil tööl Tallinnast.

Anson ütles Lääne Elule, et tema jätkamine Ristil abiarstina sõltub tema teisest töökohast Jüri tervisekeskuses. „Saaksin käia 2020. aasta sügiseni kolm päeva nädalas,” ütles Anson.

Kalbergi nimistut Anson üle võtta ei saa, sest üldarstina pole tal selleks õigust.

Küll aga saaks Anson jätkata ajutise asendusarstina, keda hakkab terviseamet Ristile otsima siis, kui konkursiga ei õnnestu kedagi leida. Terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar ütles Lääne Elule, et kõige viimane võimalus, kui ka asendusarsti ei leita, oleks nimistu sulgemine ja patsientide ümberjagamine teiste nimistute vahel. „See on kõige viimane variant. Hea meelega me seda ei tee,” ütles Saar.

Risti perearsti nimistus on 2019. aasta jaanuari seisuga 1223 patsienti.

„Õnneks on sügiseni veel natuke aega. Teeme kõik, mis võimalik, et kedagi leida,” ütles Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus.

Lõhmuse sõnul saaks vallavalitsus pakkuda näiteks elamispinda või tasuta ruume.

Peretohtrite põud ähvardab tervet Eestit. Läänemaal töötab 14 perearsti, kellest peaaegu kõik on kümmekonna aasta pärast pensionieas – Läänemaa perearstide keskmine vanus on 58 aastat. Kõige teravam on probleem Hiiumaal, kus perearstide keskmine vanus on 64 aastat. Kõige nooremad on Harjumaa perearstid, kuid sealgi on keskmine vanus 52 aastat.