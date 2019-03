Haapsalu noored õppisid politseitööd

Ligi 20 Läänemaa ühisgümnaasiumi ja Noarootsi gümnaasiumi õpilast käis novembrist märtsini politseiringis.

Noorte politseiringi esimene hooaeg lõppes kolmapäeval külaskäiguga Paikuse politsei- ja piirivalvekolledžisse. Pärast seda tulid noored Haapsalu jaoskonda, kus piirkonnavanem Indek Tohter uuris neilt esimese asjana, kas Paikusel sai ikka kõhu täis. Vastus oli, et sai küll. Tohter meenutas enda kooliaega, kus esimestel nädalatel tundus, et süüa antakse piisavalt, kuid hiljem tekkis tunne, et üks praad võiks veel olla.

Politseiringi tööd vedasid Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin ja piirkonnapolitseinik Sigrid Siht. Gümnasistid jäid külastusega rahule. Samuti arvasid noored, et politseiring tasuks sügisel uuesti teha

Läänemaa ühisgümnaasiumi abiturient Kaspar Joonas Laurmann ütles, et tema meelest võiks politseiring olla koolis vabaaine, nagu on juba aastaid riigikaitse. „Võin pea pakule panna, et huvi on suur,” ütles Laurmann.

Laurmann sai ringist nii palju innustust, et nüüdseks on temast saanud abipolitseinik ja ta plaanib minna edasi õppima sisekaitseakadeemiasse. Peale politseitöö on Laurmann tutvunud kaitseliidu tegemistega.

Ringi eesmärk oli tutvustada noortele politsei tööd, sest tavapärane arusaam on selline, et politseinikud patrullivad tänavatel ja teevad tühiste asjade eest trahvi. Kooliõpilastele näidati, mida kõike politseinikud tegelikult veel teevad. „Tutvustasime piirkonnapolitseinike, uurijate ja merepääste tegemisi,” rääkis Siht.

Sihi sõnul oli algul plaanis koos käia kord kuus, kuid kokkusaamised olid tihedamad. Käidi ka kohtuekspertiisi instituudis, tehti töövarjupäevi ja töötube. „Näiteks piirkonnapolitseinike grupp pani GPSi abil punkte otsima,” ütles Siht.

GPSi otsingut kasutab politsei metsas eksinud inimeste leidmiseks. Samuti said noored proovida kiiruse mõõtmist. Patrullpolitsei tööst tõi Laurmann välja selle, et nüüd ta teab, millega patrullid tegelevad, mis neil autos on ja miks. Uurija tööst tõi Laurmann välja, et see ei ole nagu CSI filmides, kus tuleb vaid pisut loogiliselt mõelda ja kurjategija ongi käes. Uurija töö on palju spetsiifilisem. Kohtuekspertiisi keskuses tutvustati noortele allkirja ja profiilipildi võrdlemist.

Haapsalu politseiringis osales umbes 20 Läänemaa ühisgümnaasiumi ja Noarootsi gümnaasiumi õpilast. Viimasel väljasõidul käis 15 õpilast. Politseiringi vastu tundsid tüdrukud suuremat huvi kui poisid. Näiteks viimasel väljasõidul käis ainult kolm poissi.