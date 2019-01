Talv kogub hoogu: lähipäevil on oodata kuni 17 miinuskraadi

Ilmateenistuse prognoosi järgi läheb ilm lähipäevil üha külmemaks ning uue nädala alguses on öösiti kohati oodata kuni 17 miinuskraadi.

Laupäeval (19. jaanuaril) madalrõhkkond kaugeneb. Öö hakul liigub üle Eesti lumepilvi, pärast keskööd on sajupilvi hõredamalt. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur langeb hommikuks -7..-12°C-ni, meretuulega rannikul kuni -4°C. Päeval liigub üle Eesti lauge kõrgrõhuhari ja kohatiste lumehoogude võimalus on eelkõige rannikul. Tuul pöördub edelasse ja tugevneb sisemaal kuni 10, rannikul puhanguti 14, saartel 16 m/s. Tuule tugevnemist põhjustab Botnia lahelt väike osatsüklon, selle lumepilved jõuavad õhtuks saartele ja mandri loodeossa ning liiguvad edasi sisemaa suunas. Õhutemperatuur on -4..-7, saartel ja läänerannikul 0..-3°C.

Pühapäeval (20. jaanuaril) liigub loodevoolus üle Eesti madalrõhulohk. Öösel on lumehooge laialdaselt. Puhub tugev edela- ja läänetuul, puhanguid on 14, rannikul kuni 18 m/s, pärast keskööd pöördub lääne poolt alates loodesse. Päeval on üksikuid lumehooge. Lääne- ja loodetuul päeva peale nõrgeneb. Õhutemperatuur on -3..-8, öö hakul saarte rannikul 0°C lähedal.

Esmaspäeval (21. jaanuaril) tugevneb Skandinaavias kõrgrõhuhari, Venemaal aga püsib madalrõhkkond elujõulisena. Kahe rõhuala vahel kandub loodevoolus meile mõõdukalt külm õhumass, kuid selles on ka niiskust, mis kohatiste lumehoogudena alla tuleb. Läänekaare tuul on öösel mõõdukas, päeval nõrk. Õhutemperatuur on öösel -8..-12, selgema taeva korral langeb sisemaal -15°C ümbrusse, meretuulega rannikul kuni -4, päeval -5..-10, meretuulega rannikul kuni -2°C.

Teisipäeval (22. jaanuaril) jääb Eesti mitme rõhkkonna piirimaile. Rõhuväljas suurt muutust ei toimu ja ilm on rahulik. Kohatised lumehood on enamasti nõrgad. Õhutemperatuur on öösel -7..-12, sisemaal võib kohati -15°C ümbrusse langeda, meretuulega rannikul on kuni -5, päeval -5..-10, saarte rannikul kuni -3°C.

Kolmapäeval (23. jaanuaril) laieneb üle Läänemere madalrõhulohk, riivab ka Eestit ja tänastel andmetel saab lund Eesti lääne- ja loodeossa. Edela- ja lõunatuul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel -8..-13, sisemaal langeb kohati -15°C ümbrusse, meretuulega rannikul on kuni -5, hommikuks tõuseb, päeval -2..-7°C.

Neljapäeval (24. jaanuaril) jääb Eesti madalrõhkkonna servaalale. Siin-seal sajab, tänastel andmetel saab enam lund juurde Eesti põhjapoolne osa. Tuul pöördub järk-järgult põhjakaarde ja on võrdlemisi tugev. Õhutemperatuur on -3..-8, idapoolsetes maakondades langeb alla -10°C, päeval oluliselt ei tõuse.

Reede (25. jaanuari) öösel on eemalduva madalrõhkkonna järel lumesadusid laialdaselt. Päeval tugevneb kõrgrõhkkonna mõju ja sajuhooge on hõredamalt. Jätkub põhja- ja kirdetuule tugevnemine. Õhutemperatuur on öösel -10..-15, sisemaal võib kohati ka madalamale langeda, saarte rannikul on -10°C-st kõrgem, päeval -7..-12°C.