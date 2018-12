Eesti linnajuhid kaaluvad tulevikus aastavahetuse ilutulestikust loobumist

Järjest rohkem on maailmas linnu, kes otsustavad aastavahetuse traditsioonilise ilutulestiku asendada vähem õhku saastava ja müravaba laseršõuga. Sel aastal teeb esimese Soome linnana nii Espoo. Eesti suuremad omavalitsused jätkavad uue aasta vastuvõtmist saluudiga, kuid ei välista tulevikus teistsuguseid valgusmänge, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Traditsiooniliselt lennutavad Eesti linnad aastavahetusel õhku kümneid tuhandeid eurosid.

“Ma arvan, et see idee on kaalumist väärt, sest ilutulestik ei ole Eesti hümn, mis on aastavahetusel kivisse raiutud Eesti rahva jaoks. Mina tahaks sellel teemal arutada pärast valimisi,” ütles Tallinna Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Tartu ja Pärnu linnavalitsused on pealinnaga sama meelt kinnitades, et tulevikus ei välistata ilutulestiku asendamist mõne teise valguslahenduse või laseršõuga.