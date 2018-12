Galerii: johannesepäeval sai Sirje Kaasik koguduse teeneteristi

Neljapäevasel johannesepäeva kontsertaktusel Haapsalu toomkirikus andis EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus üle teeneteristi muusikaõpetajale, dirigendile ja heliloojale Sirje Kaasikule.

Sirje Kaasik ütles oma tänukõnes, et jõudis kiriku juurde läbi muusika, kui Lia Salumäe kutsus teda 28 aastat tagasi juhatama koguduse lastekoori. „Lapsi oli siis nii palju, et Jaani saal oli neid tihedalt täis,” meenutas Kaasik. Koguduse lastekoori juhatas ta 25 aastat, siis aga said lapsed otsa. Kaasiku sõnul oli repertuaari ikka vaja ja nii kirjutaski ta oma esimesed laulud, millest valmis lastekoorilaulik „Igal hommikul, igal õhtul”.

Kui Jaani kogudusse tuli Saksamaalt tööle kirikuõpetaja Michael Heckmann, kes tegi mitmeid vanamuusikaprojekte, sündis sellest siiani tegutsev toomkoor. Ka toomkoori tarbeks on Kaasik muusikat kirjutanud. „Kuna oli koor, oli vaja teha ka suurvorme,” rääkis Kaasik oma heliloojaks kasvamise lugu. „Minu muusika on alguse saanud kirikust ja see on mõeldud kirikus esitamiseks. Mul on hea meel, et saan oma muusikat teiega jagada,” ütles Kaasik.

Piiskop Tiit Salumäe meenutas johannesepäeva kontsertaktusel Saare-Lääne piiskopkonna kaitsepühakut evangelist Johannest, kelle sümbol kotkas elab edasi Haapsalu linna ja Läänemaa vapil.

Haapsalu aselinnapea Liina Põld ütles oma sõnavõtus, et kaks aastat tagasi johannesepäeval kirjutati sealsamas Haapsalu toomkirikus alla Haapsalu ja Ridala ühinemisleping. Nüüd on ühine suur omavalitsus aasta toiminud. „On olnud hea ja tegus aasta,” ütles Põld. Tema sõnul on aasta jooksul vastu võetud 104 õigusakti, sündinud on 112 last, sõlmitud 188 abielu ja meie hulgast on lahkunud 172 inimest.

Muusikalise tervituse tõid johannesepäeva kontsertaktusel Inga ja Toomas Lunge.

Fotod Arvo Tarmula