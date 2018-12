EELK peapiiskopi jõululäkitus

Peapiiskopi läkitus jõulupühadeks ja algavaks Issanda aastaks 2019.

Jeesuse sündimine Petlemma hauakoopas oli vaikne ja maailma silma eest varjatud sündmus, mille esimesteks vahetuteks tunnistajateks olid taevaste saadikutena inglid. Evangelist Luukas kirjutab jõuluevangeeliumis: Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga (Lk 2:9).

Inglite ilmumine Jeesuse sünnihetkel kinnitab, et selle sündmuse ettevalmistamisel oli taeval, kust sõnumitoojad pärit olid, mängida oma oluline roll. See oli ka märgiks, et Jeesuse sündimine oli Jumala enese tegu, millest inimkonnale teatamisel täitsid taevased sõnumitoojad oma ülesannet.

Inglitel, kes ilmusid karjastele jõuluööl, oli sõnum, mis on hetkel ka meie jaoks väga päevakajaline ja vajalik: Ärge kartke! Teame, et hirm võib halvata inimeste meeled nõnda, et kaob reaalsustaju ning kõik, mis toimub või ees ootab, tundub olevat ähvardav ja ohtlik. Ka karjaste kohta öeldakse, et nad kartsid üliväga. Inglid, kuigi rahusõnumi toojatena, tekitasid oma enneolematult ootamatu ilmumisega karjastele hirmu. Karjased said hirmust võitu alles pärast seda, kui nad veendusid inglite sõnumi paikapidavuses. Jõuluöö karjased suundusid rutates Petlemma sünnikoopasse ning leidsid eest Maarja, Joosepi ja sõimes magava Jeesus-lapse. Nad veendusid, et kuulutus Taaveti linnas Petlemmas sündinud Päästja Issand Kristuse kohta oli tõsi.

Esimene jõuluöö on hetk ajaloos, mil taevas ise inimmeeltega tajutaval viisil laskus maa peale. See ei tähenda, et inimesed, kes olid nende sündmuste vahetud tunnistajad, sellest lõpuni aru said. Aga see ei olegi tähtis! Imed peavadki jääma imedeks ja lõpuni mõistetamatuteks, sest muidu ei oleks need enam imed. Imed on seotud aga Jumala usaldamisega. Kas suudame usaldada Jumalat ka ärevate sündmuste ja rahutute sõnumite keskel? Kas meil on muud võimalust! Jumal ei ole inimkonda kunagi alt vedanud.

Imesid sünnib endiselt meie ümber. Kui talitseme oma hirme ja usaldame Jumalat ning oma lähedasi, märkame, kuidas imelised asjad sünnivad ka meiega. Hirmu kardinate tagant ilmub jõululaps Jeesus, kes osutab lõppematut armastust meie ja kogu maailma vastu. Täna. Ja kuni aegade lõpuni. Ka üle aja ja igaviku. Igavesti!

Rahu ja rohket Jumala õnnistust Kristuse sündimise pühaks ning Issanda aastaks 2019.

Urmas Viilma, peapiiskop