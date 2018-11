Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi läheb vastu 25. jalgpallitalvele

2018. aasta jalgpallimängud õuetingimustes on mängitud, turniirid, laagrid, sõpruskohtumised välistingimustes on selleks aastaks peetud. Parimad on selgunud ka enamus Eesti noorte meistrivõistluste liigades. Noorteklubidel on kokkuvõtete tegemise ja sisetingimustesse kolimise aeg.

Oma 25. jalgpallitalvele läheb vastu ka Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi. Väikene maaklubi, kes 1994. aasta sügisel kümne lapsega Virtsus treeninguid alustas, on aasta-aastalt oma tegemisi kasvatanud.

Eesti noorte meistrivõistlustel: 18 hooaega, 31 võistkonda ja 353 mängu

Lõuna-Läänemaa JK alustas Eesti noorte meistrivõistlustel mängimist 1999. aastal. Esimesel meistrivõistluste aastal võttis riigi esivõistlustest osa klubi 12 aastaste poiste võistkond. Klubi noored teenisid debüütaastal seitse võitu, ühe viigi ja kolm kaotust. D1 vanusegrupis saavutati oma tsoonis korralik 3. koht. Ajalugu kordus 19 aastat hiljem – 2018. aastal, kui jälle 12 aasta vanused poisid, samuti oma alagrupis taas 3. kohaga lõpetasid.

Tänavuse aasta saldo oli kümme võitu, üks viik ja viis kaotust. Vahepealsetesse meistrivõistluste aastatesse on mahtunud ka Eesti meistrivõistluste medalivõit. Sellega said hakkama klubi B-klassi tüdrukud, kes võitsid pronksmedalid 2009. aastal. Lisaks on tütarlastele kuulunud Eesti esivõistlustel veel neli kohta esikuuikus! Poiste parimaks saavutuseks on olnud C-klassi 2005. aastal saavutatud tsoonivõit ja B-klassi 9. koht 2006. aasta meistrivõitslustel. Alagruppide ja II liigas saavutatud esikolmiku kohti on 18 meistrivõistluste aasta jooksul klubisse toodud mitmeid.

Kõige tähtsaim on aga see, et klubi on nende aastate jooksul haaranud lapsi kõigist kodupiirkonna koolidest. Samuti on asjakohane olnud klubi nimi – Lõuna-Läänemaa JK. See just seda tähendabki, et kodupiirkonna koolis käiv laps on saanud kodupiirkonna klubi esindada. Nii on aastate jooksul koduklubi Eesti meistrivõistlustel esindanud Lihula gümnaasiumi, Virtsu põhikooli, Kasari põhikooli, Vatla põhi/algkooli, Metsküla algkooli, Kõmsi algkooli noored jalgpallurid. Lisaks on klubi esindanud sportlased Martna põhikoolist, Risti põhikoolist, Taebla gümnaasiumist.

Kokku on Eesti noorte meistrivõistlustel osaletud 18 hooajal. Kokku on neist osa saanud 31 võistkonda, ligi 700 lapsega. Mängitud mängudega aga tõusis arv selle hooajaga kolme ja poolesajani. 2018. aasta hooaja lõpuks on Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubil ette näidata 353 mängu Eesti noorte meistrivõistlustel. Kindlasti on see väikese maaklubi jaoks uhke number.

Nüüd oma 25. jalgpallitalvele vastu minnes on klubis treenivate laste arv viimase viie aasta suurim. Jalgpalli harrastab hetkel 70 noort vutisõpra, kellest 15 on tüdrukud.

Hooaja lõpetab laste austamisõhtu

Viimasel kümnel aastal on klubi lõpetanud hooaja piduliku vastuvõtuga. Hooaja austamisõhtule on alati oodatud klubis treenivad jalgpallurid ja viimastel aastatel ka klubi juures treenivad kergejõustiklased. Samuti lapsevanemad ja klubi toetajad ning muidu klubile head soovivad sõbrad. Südamlikul hooaja lõpupeol autasustatakse kõiki kutsutuid, maitstakse torti ja tuntakse teineteisest rõõmu. Alati on lapsi tervitama tulnud ka mõni tuntud jalgpallur. Nii on näiteks meiega rõõmu jaganud Alo Bärengrub, Kristen Viikmäe, Priit Mäeorg jt.

Just sellise peoga võetakse 2018. aasta sporditegemised kokku 16.novembril.