Haapsalu tegi RMK ja erametsaomanikega rahu

Reedesel Haapsalu linnavolikogu istungil tühistati kõigi volinike toetusel ja ilma ühegi küsimuse või kommentaarita juunis vastu võetud määrus, mis keelas endise Ridala valla maadel lageraie.

Lageraiete keelustamise otsus ajas harja punaseks riigimetsa majandamise keskusel (RMK) ja erametsaomanikel ning päädis vaiete esitamise ja vastastikuste arvamuslugude ilmutamisega meedias. Kuigi nii RMK kui ka erametsaomanikud tegid lageraie keelu sätestanud määruse juriidilisel tasandil maatasa, on Haapsalu linnavolikogu esimees Jaanus Karilaid seisukohal, et linn väljus sellest vastasseisust võitjana.

„Ma pean seda jõuvõtet õigustatuks – tänu sellele saime monopoolses seisundis tugeva riigiettevõtte endaga laua taha. Nüüd on kohalik omavalitsus RMK-le võrdväärne partner ja saame asju võrdsetel alustel arutada. See on kindlasti väga oluline ja vajalik samm ning ma loodan, et RMK peab oma antud lubadusi,” kommenteeris Karilaid.

