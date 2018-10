„Tuulte tahutud maa“ tõusis kõige vaadatumaks Eesti dokumentaalfilmiks

Joosep Matjuse loodusdokumentaal “Tuulte tahutud maa” on kinodes kõige rohkem vaatajaid kogunud Eesti dokumentaalfilm. Eesti Vabariik 100 filmiprogrammi raames valminud linateost on käinud vaatamas juba 22 182 inimest.

“Sellise vaatajanumbri saavutamine on Eesti dokfilmi jaoks kõigi aegade rekord,” ütles Filipp Kruusvall Eesti Filmi Instituudist. “Et enim vaatajaid kogub just loodusfilm, tõestab ühelt poolt Eesti loodusdokumentalistika tugevat traditsiooni, ent teisalt ka väga erilist suhet, mis eestlastel kodumaise loodusega on,” lisas ta pressiteate vahendusel.

Senine dokumentaalfilmi vaatajarekord oli aastast 2007 ja kuulus filmile „Laulev revolutsioon“, mis kogus 18 316 vaatajat.

Eesti Vabariik 100 filmiprogrammi raames valminud „Tuulte tahutud maa” linastus 21. oktoobril Torontos EstDocsi festivali raames. “Vaatajad olid lummatud oma isade maa looduse ilust, maastikest mis justkui on sarnased Kanada loodusega, samas ikka väga eestilikud. Udulaama mähkunud luht on oma olemuselt nii kinematograafiline, et teenis kiidusõnu ka mitte Eesti juurtega vaatajatelt. Seega, meie soov luua visiitkaart Eestile on korda läinud,” ütles filmi produtsent Riho Västrik.

Filmis näeb Eesti looduse erinevaid tahkusid, mis on üles filmitud kolme aasta jooksul Eestimaa eri paikades. Osa võttepaikasid on ka kaardile kantud.

Film on veel Apollo, Forum Cinema ja Cinamoni kinodes nähtav üle Eesti, samuti kinos Artis ja Tartu Elektriteatris. Kinovõrgu kaudu jõuab film ka väiksematesse Eesti paikadesse.

Filmi produtsendid on Riho Västrik, Katri Rannastu, Atte Henriksson. Loodushelid lindistas Veljo Runnel, originaalmuusika kirjutas ansambel Eeter. Filmi tootja on WildKino, rohkem infot leiab www.wildkino.ee/tuultetahutudmaa.

„Tuulte tahutud maa” on Eesti Vabariik 100 filmiprogrammi teine dokumentaalfilm. Kokku valmib Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks viis mängufilmi, täispikk animafilm, kaks dokumentaalfilmi ja telesari.