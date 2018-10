TÕN – Politseijuht ja kolonelleitnant õpivad kokaks

Kaitseliidu Lääne maleva juht kolonelleitnant Rasmus Lippur ja Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin õpivad kutsekoolis kokaks.

Lippur alustas sel õppeaastal, Taratuhini õpingud on lõpusirgel. „Peale munapraadimise võiks veel midagi teha osata,” põhjendas Lippur.

Eile valmistas Lippur pasta carbonara’t ja karamellkisselli. Ta hakkis sibulat teist korda elus. „Heldimus paneb pisara jooksma,” ütles Lippur.

Taratuhin ütles, et tal on juba kõrgharidus haldus- ja ärikorralduses, lisaerialana on ta õppinud turismi- ja hotellimajandust. Kuna toiduvalmistamine on viimase üks osa, otsustas Taratuhin kätt proovida ka sellel alal.

Seda, kas ta ka kokana tegutsema hakkab, Taratuhin ei luba. „Elukestva õppe põhimõte on see, et kogu aeg peab õppima, aga see ei tähenda, et hakatakse äärmusest äärmusesse langema,” ütles Taratuhin.