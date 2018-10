Nõva vallamaja kolib kooli

Oktoobri lõpust toimetab Nõva osavallavalitsus koolimajas, vallamaja ruumidele kasutaja leidmiseks kuulutas Lääne-Nigula vald välja eelläbirääkimistega pakkumise.

Nõva osavallavanema Aivi Heinlehe sõnul oli osavallavalitsuse kolimine Lääne-Nigula vallavalitsuse ettepanek. Heinleht peab koolimajja kolimist mõistlikuks. „Kõik võiks ühes keskuses olla,” nentis Heinleht. Koolimajas tegutseb ka valla raamatukogu.

„Tegelikult see pole ju täna ega eile sündinud otsus, koolimajja kolimisest on räägitud juba aastaid, mitu vallavanematki on selle aja jooksul vahetunud,” ütles osavallakogu esimees Aivar Oruste. „Ruumid vallavalitsuse jaoks on koolimajas olemas, see ei mõjuta ega halva kooli tegevust. Rahvas saab põhjuse tulla koolimajja.”

