Läänemaad esindab vabariiklikul ettelugemisvõistlusel Kata Karlis

Igal aastal tähistatakse 20. oktoobril ettelugemise päeva. Sel puhul toimub Eesti Lastekirjanduse Keskuses vabariiklik 4. klasside ettelugemisvõistlus. Tänavuseks teemaks on vastvalitud eesti rahvusloomast inspireerituna „Kus hundist räägitakse“.

Neljapäeval lasteraamatukogus toimunud maakondlikus eelvoorus osales 11 last. Nende kõigi esitusi oli nauditav kuulata. Kes panustas karakteri, kes õhkkonna loomisesse. Kes valis artistliku, kes jutuvestjaliku esinemisstiili. Vabariiklikul võistlusel esindab Läänemaad Kata Karlis Haapsalu Põhikoolist, esiletõstmist väärisid Ann Murik Haapsalu Põhikoolist ning Johannes Lemvald Ridala Põhikoolist.

20. oktoober aitab meelde tuletada, et ettelugemine muudab vanema lapsele lähedasemaks, laps saab tänu sellele rohkem tähelepanu ja kinnitust, et vanem hoolib temast. Jutu kuulamine rahustab last ja aitab läbi turvatunde kujundada positiivset suhtumist lugemisse. Areneb lapse kuulamisoskus, kujutlusvõime, väljendusoskus, ning samuti tähelepanuvõime, mis omakorda on vajalik keskendumisoskuse väljakujunemiseks. Head ettelugemist!