Elu24: Karilaid miilustab endast poole noorema blogijaga

Keskerakonna aseesimees ja riigikogu liige Jaanus Karilaid (41) tabati ööklubist Amigo intiimselt tantsimas endast poole noorema blogija Anita Sibulaga (19), vahendas Postimehe meelelahutusportaal Elu24.

Laupäeva varahommikustel tundidel jagus Karilaiul silmi aga vaid noorukesele Anita Sibulale (19), kes on modellimõõtu juutuuber ja unistab ilma teha ärimaailmas.

Jaanus Karilaid kommenteerib kõnealuseid sündmusi ööklubist järgmiselt: „Tantsida on tervislik, soovitan kõigile!” Küsimuse peale, kas tal on endast poole noorema modellimõõtu Anitaga suhe, vastab Karilaid eitavalt. „Väga tore ja soliidne õhtu oli, lihtsalt tore seltskond, lõbusad inimesed ja tantsimine on tervislik,” sõnas mees Elu24le.

Karilaid arvab, et tema elukaaslane suhtub intsidenti positiivselt: „Inimesed peavad olema lõbusad ja rõõmsad,” lisas ta ja andis teada, et rohkem ei soovi ta sel teemal rääkida.

Poliitik Jaanus Karilaid on vabaabielus Maarja-Liis Arujärvega, kellega kasvatatakse kaht ühist last. 2016. aastal antud intervjuus rääkis paar, et nende ligi kaks kümnendit kestnud suhe on õnnelik.