Aivar Hundimägi: katuserahadele vastandumine võib aidata riigikokku mõne uue jõu

Katuserahade jagamisele vastandamine võib aidata kevadel mõne uue poliitilise jõu riigikokku, arvas Vikerraadio saates “Rahva teenrid” Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi.

Hundimägi ütles, et temale ei meeldi, kuidas n-ö katuserahasid jagatakse. Samas on tema hinnangul raske leida varianti, kuidas see ära lõpetada.

“See on ka Eestis olnud aastaid, selles mõttes praegune valitsuslliit kuidagi ei erine. Aga motiiv on lihtsalt halb – motiiviks on ikkagi kevadel toimuvad valimised ja üritatakse siis niimoodi endale toetust osta,” ütles ta.

“Võib-olla ainus hea asi, mis selle puhul sel aastal võiks juhtuda, on see, kui see aitab mõnel uuel poliitilisel jõul järgmisel aastal riigikokku pääseda. Kui on olemas kriitiline hulk inimesi Eestis, kellele see ka ei meeldi, siis nad võib-olla mõtlevad, et valiks uue jõu ja võib-olla see siis muudab pikas perspektiivis senist poliitilist käitumist,” lisas ajakirjanik.

Saatejuht, ERR-i ajakirjanik Mirko Ojakivi meenutas, et erakonnaks pürgiv Eesti 200 on juba teinud katuserahade jagamise kohta avalduse prokuratuurile.

Loe pikemalt või kuula saadet ERR-i uudisteportaalist.