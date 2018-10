Palivere mees leidis metsast ligi kilose puraviku

Palivere elanik Arvi Pukk leidis pühapäeval kodukandis seenel käies meetrise lapi pealt hiiglasliku pesakonna pomerantspuravikke.

„Olin juba teel koju, korvid täis, vihma sadas, väsinud, mõtlesin, et teen ühe tiiru veel ja siis – selline pesakond, usu või ära usu,” ütles Pukk.

Lähestikku kasvas 11 seent, pisemaid ja suuremaid, mis kaalusid kokku kolm kilo.

Nii suurt seenepesakonda pole 17 aastat seenel käinud Pukk kunagi varem näinud.

Kõige suurem pomerantspuravik kaalus 700 grammi, järgmine 620 grammi, ülejäänud oli pisemad.

Ühtekokku tõi Pukk pühapäeval metsast koju 17 kilo seeni: puravikke, riisikaid, kukeseeni, liimikuid jt.

Vaatamata kuivale suvele on seenesügis Puki sõnul uskumatult hea. Kõige rohkem olevat puravikke. Kuuseriisikaid aga on vähe ja enamasti on need ussitanud.