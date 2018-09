Laupäeval saab tutvuda siinse sanditamiskombestikuga

Laupäeval saab Haapsalu kutsehariduskeskuses tutvuda Läänemaale omase sanditamiskombestikuga, õppida nende juurde kuuluvaid rahvalaule ja –mänge ning kombesti juurde kuuluvaid rituaale.

„Selge on see, et piirkondlikud eripärad on meil olemas ja kahtlemata on Lääne maakonnas midagi sellist, mis on just sellele piirkonnale iseloomulik, aga täpsemalt tuleb sellest koolitusel juttu,” ütles sanditamiskoolituse Läänemaa kuraator Jaan Sudak.

Sudaki meelest on mardi- ja kadrikombestikuga Eestis kõik hästi, sest see on veel elavas traditsioonis ehk inimesed käivad mardi- ja kadrisanti jooksmas. „See ei ole väljasurnud,” ütles Sudak.

Koolitus on eelkõige mõeldud Läänemaa üldhariduskoolide õpetajatele ja õpilastele, aga ka noortekeskuste töötajatele. „Põhiliselt need inimesed, kes meil tegelevad noortega ja saaksid seda hiljem edasi anda,” ütles Sudak.

Tema hinnangul muutuksid koolitusel osalejad oma kogukonnas spetsialistideks, kes saavad teisi sanditamis kombestiku juures õpetada.

Praeguse seisuga on Haapsalus sanditamiskoolitusele registreerunud 30 osalejat. Koolituse käigus õpitud rahvalauludest ja –mängudest valmib õppevideo, mille saavad ka kõik koolitusel osalejad, et neid edaspidi kasutada saaksid.

Sanditamiskoolitused toimuvad üle Eesti ja see kulmineerub 9. novembril mardisandi jooksmisega.

Koolitusel tutvustab sanditamiskombestikku Terje Puistaja Eesti rahvapärimuse koolist. Koolitus on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist ja osalejatele tasuta.