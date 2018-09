Lihula võitis Pärnumaa gümnaasiumide jooksukrossi teatevõistlused

Täna Jõulumäel toimunud Pärnumaa koolide jooksukrossi teatevõistlustel tegi hea võistluse Lihula gümnaasium. Gümnaasiumiastme noormeeste 3 x 1000 meetri teatejooksus võideti ülekaalukas meistritiitel.

Jõulumäe väga head tehnikat nõudvatel radadel viis esimest vahetust jooksnud Virgo Vallik Lihula juhtima. Teise vahetuse jooksja Krismar Liiv suurendas edumaad oma kilomeetrise jooksumaaga veelgi. Ankrumees Martin Teppan tõi Lihula gümnaasiumi teatetrio kindla võitjana finišisse. Ajaks mõõdeti võitjatele 9.40. Viie gümnaasiumi konkurentsis peetud teatejooksul edestati teist kohta, Kilingi-Nõmme gümnaasiumit rohkem kui 30 sekundiga.

Lihula gümnaasiumi teatemeeskonda tuleb kiita sedavõrd rohkem, et kõigil kolmel on käsil kas põhikooli või gümnaasiumi lõpetamine ja õppimine läheb neil hästi.

Aga ka sportlike saavutuste poolest on tegemist fantastiliste poistega. Virgo Vallik tuli suvel Eesti noortemeistriks U16 vanusegrupi 1500 meetri takistusjooksus. Kaheksa aastat jalgpalliga tegelenud poiss osaleb Pärnu Vapruse U17 vanusegrupi treeningutel ja mängib Eesti noorte meistrivõistlustel. Just tema on oma liiga üks resultatiivsemaid mängijaid.

Krismar Liiv on Eesti noorte kergejõustiku meistrivõistlustel korduvalt jõudnud erinevatel keskmaajooksudistantsidel esikümnesse.

Martin Teppan on aga kahekordne Eesti noorte meister. Kuldmedalid on talle kaela riputatud nii 800 meetri kui ka 1500 meetri takistusjooksus. Ta on võitnud Eesti esivõistlustelt veel viis kahvatumat medalit. Kolm aastat on noor jooksumees esindanud ka Eesti noortekoondist Baltimaade meistrivõistlustel.