Tasuta saabaste pakkujad petavad eakatelt raha välja

Haapsalus liiguvad ringi petised, kes eakatele tasuta saapaid pakuvad ja samal ajal neilt raha välja petavad.

Toimetusse pöördus haapsallanna, kelle 92aastane vanaema just nii 200 eurost ilma jäi. Läinud laupäeval käis tõmmu välimusega 30-40aastane naine Metsa 38/40 kortemajas. „Ma ei tea, kuidas ta trepikotta sai, sest välisuksel on fonolukud. Ilmselt vajutas juhuslikke numbreid ja keegi tegi ukse lahti,” rääkis naine.

Petis rääkis 92aastasele üksi elavale vanamemmele, et jagab üksikutele pensionäridele tasuta saapaid. Vanamemm kutsuski naise tuppa. Saapad, mida naine memmele pähe määris on nr 40 kuigi memme jalanumber on 35. Lisaks uuris külaline, kas memm tahaks midagi osta või müüa ning millal on pensionipäev. Hiljem selgus, et võõras oli tasuta saabaste eest lahkudes memme rahakotist kaasa võtnud 200 eurot.

„Lugege oma lähedastele sõnad peale, et nad kedagi tuppa ei laseks, sest tasuta lõunaid pole olemas,” pani toimetuses käinud naine haapsallastele südamele. Facebookis on nii mõnigi inimene teatanud, et on sarnast tõmmut naist näinud liikumas Niine ja Tamme tänava kandis.

Haapsalu politseijaoskonna juhtivuurija Vello Palmits ütles, et selliste juhtumite puhul tuleks kahtlastest inimestest või autodest pilt teha ja kohe politsei poole pöörduda, sest mitu päeva hiljem on väga raske selgeks teha, mis õieti juhtus. Samuti tuleks inimeste käest, kes end ametnikena esitlevad küsida dokumente.

Palmits lisas, et petiste puhul on tegemist väga sõnaosavate inimestega, kes oma ohvri ümber sõlme keeravad ja meelitavad neid asju ostma tunduvalt kõrgam hinna eest kui kaup väärt on. Sel suvel liikusid sellisel moel kaupa pakkudes Läänemaal ringi poti- ja pannimüüjad.

Esimene reegel on Palmitsa sõnul aga siiski see, et võõraid ei tohi sisse lasta ja nendega vestlusse laskuda. Kui sellise pakkumisega ukse taha tullakse, võiks ka naabrite poole pöörduda ja neid appi paluda. „Lapsed ja lapselapsed peaksid oma vanematega rääkima ja hoiatama, et sellised kelmid on liikvel ning manitsema, et nad võõraid sisse ei laseks.”