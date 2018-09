Läänemaa aasta õppija on Tiit Niinemets

Läänemaa selle aasta täiskasvanud õppija on Tiit Niinemets, aasta koolitaja aga Epp Klimenko.

Täiskasvanud õppija nädala maakondlik koordinaator Ingrit Kera sõnul esitati tänavu aasta õppija tiitlile enneolematult palju kandidaate – 20. „Kahe kandidaadi vahel oli rebimine väga tihe, aga komisjon otsustas valida Tiit Niinemetsa,” rääkis ta.

Kera sõnul on sel aastal Haapsalu kolledži disiani eriala lõpetanud Niinemets silma paistnud järjepideva õppimisega. Enne kolledžit õppis ta Haapsalu kutsehariduskeskuses mööblirestauraatoriks. Niinemetsa kanditatuuri esitanud on öelnud, et talle meeldib oma kätega valmistada mitemsuguseid asju ja nüüd, keskeas, otsustas ka teoks teha kunagise unistuse minna taolist valdkonda ka kõrgkooli õppima.

Läänemaa aasta koolitaja tiitli sai Epp Klimenko, kes õpetab Haapsalu kutsehariduskeskuses nii puidutööd kui ka tikkmist ning lisaks sellele on oma kodukohas Taebla kandis juhendanud mitmesuguseid kursuseid.

Aasta õpitegu on sel kevadel esimest korda toimunud Läänemaa loodusfestival. Kera sõnul väärib loodusfestivali puhul esile tõstmist just see, et see oli Haapsalu kutsehariduskeskuse loodusturismi eriala õpilaste Maris Meriste ja Karin Küünarpuu enda orgnaiseeritud ja läbi viidud ettevõtmine.

Läänemaa aasta õppijasõbraliku organisatsiooni tiitli saab Helland Baltic OÜ (Uve Uustalu). Kera ütles, et varem Hapvalina tuntud ettevõtega on kutsehariduskeskusel tihe koostöö CNC töötlemiskeskuse operaatorite ja pehmemööbli valmistajate välja õpetamisel.

Läänemaalt esitatud tiitlisaajad kandideerivad ka üle-eestilises arvestuses ja võitjad kuulutatakse välja täiskasvanud õppija nädala avaüritusel 19. oktoobril Tallinnas filmimuuseumis.

Aasta õppija kandidaatide hulgast valitakse välja ka rahva lemmik ja oma lemmiku poolt saab hääletada koduleheküljel jällekooli.ee

Kera sõnul otsustas Läänemaa hindamiskomisjon sel aastal välja anda ka viis eripreemiat. Läänemaa TÕNi tunnustamisüritus on 23. oktoobril kl 16 Uuemõisa mõisa Valges saalis.

Läänemaa parimad:

Aasta õppija 2018 – Tiit Niinemets

Aasta koolitaja 2018 – Epp Klimenko

Aasta õpitegu 2018 – Läänemaa Loodusfestival, Maris Meriste ja Karin Küünarpuu

Aasta õppijasõbralik organisatsioon 2018 – Helland Baltic OÜ, Uve Uustalu

Läänemaa eripreemiad: