Sotsid otsivad poliitikast lahkuvale Hannes Hansole mantlipärijat

Sotsiaaldemokraat Hannes Hanso teatas täna, et ei kandideeri järgmistel riigikogu valimistel.

„Teavitasin eile oma kolleege SDE fraktsioonist, et olen otsustanud oma poliitikukarjäärile joone alla tõmmata. Järgmistel valimistel seetõttu ei kandideeri,“ kirjutas Hanso oma Facebooki seinal.

Hanso oli riigikogu valimistel Lääne-, Saare- ja Hiiumaa esinumber.

Sotsiaaldemokraatide peasekretär Kalvi Kõva ütles Lääne Elule, et Hanso otsus ei olnud erakonna jaoks üllatus.

„Eks me oleme Hannesega sel teema kevadest peale rääkinud. Nädal tagasi ta meile oma otsuse teatavaks ka tegi,“ ütles Kõva.

Riigikogu valimiste kontekstis on Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa sotsidel Kõva sõnul kõige tugevam piirkond ja Hansole mantlipärija leidmine seetõttu liiga keeruline pole. Hanso ise õnnitles sotsiaalmeedia vahendusel naljaga pooleks kõiki konkurente, kes nüüd kergemalt hingata võivad.

„Eks meil kõigil on oma tugevad ja väga tugevad küljed. Kindlasti on valdkondi, milles üks või teine kandidaat jääb Hannes Hansole alla, aga pole ju välistatud, et tema mantlipärijal on valdkondi, milles ta on tugevam,“ ütles Kõva vastuseks küsimusele, kas Hanso lahkumisest jääb erakonna kompetentsidesse tuntav auk.

„Meil on Lääne-, Saare- ja Hiiumaal veel palju tublisid inimesi, kes võiksid riigikogus kandideerida ja kindlasti on nende seas ka see inimene, kes Hannes Hanso koha väärikalt välja kannab,“ ütles Kõva.

Nimedest ei soovinud ta veel rääkida.

„Me oleme riigikogu valimisteks valmistunud alates selle aasta esimestest kuudest, aga kes millisel positsioonil kandideerida võiks, see on lähinädalate teema,“ märkis ta.

Sotsides esinumber Läänemaal Neeme Suur jäi Lääne Elule telefoni teel tabamatuks.