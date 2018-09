Tarkvaravea tõttu tühistatakse üle 200 kiiruskaamera trahvi

Eelmisel nädalal uuendas maanteeamet 35 kiiruskaamera tarkvara, kuid selle käigus tekkis viga, mille tõttu nende kaamerate fikseeritud kiiruseületamiste juhtumite põhjal 11.-13. septembril määratud 241 hoiatustrahvi tühistatakse.

„Tarkvara uuendamise käigus tekkinud kiiruse laiendmääramatuse viga puudutas 35 kiiruskaamerat. Trahviteate said liiklejad, kes sõitsid tavapärasest trahvi piirmäärast üks kilomeeter tunnis aeglasemalt,“ ütles maanteeameti piirkondliku liikluskorralduse talituse juhataja Erkki Vaheoja.

Praeguseks on puudus kõrvaldatud.

Uuendusega vahetati aegunud tarkvara välja uue vastu, mis muuhulgas võimaldab näiteks fikseerida ka punase fooritule eirajaid.

„Politsei- ja piirivalveamet (PPA) kontrollib üle kõik nendest kaameratest perioodil 11.-13. septembril saabunud juhtumid. Tühistame need hoiatustrahvid, mille fikseerisid puuduliku tarkvaraga kaamerad. Esialgsel hinnangul tühistame 241 hoiatustrahvi, kuid see arv võib kontrolli käigus muutuda. Need hoiatustrahvid, mis on vigaste trahviteadete tõttu juba laekunud, tagastame maksja kontole,“ ütles PPA liiklusmenetlusteenistuse vanem Toomas Kaarepere.

Vajadusel võtab PPA ühendust inimestega, kellele tarkvaravea tõttu vale summaga trahviteade saadeti ning juba tasutud hoiatustrahv tagastatakse maksjale.