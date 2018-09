Lääne-Nigulas süüdati auto

Teisipäeva õhtul kella 10 ajal panid tundmatud kurikaelad Nigula külas põlema sõiduauto.

Enam kui 10 aasta vana Mazda 6 tagaosa sai leekides kahjustada – plaststange voolas sõnas otseses mõttes maapinnale, kõrvetada said number ja pagasiluuk.

„Auto pandi põlema,” ütles autoomaniku vend Hannes Must. „Tagaosa valati bensiiniga üle, kaltsud pandi stangele ning anti tuld.”

Autoomanikul vedas, et bensiinipak ei võtnud tuld ega plahvatanud.

Must süütamist ei näinud, küll aga nägi ta kuidas ta vend autot kustutas. „Mulle tuldi ukse taha, öeldi, et auto põleb,” rääkis Must.

Kell 22.04 helistas Must ka päästeametisse. Must arvas, et auto on sõidukõlbulik, kui kahjustada saanud stange, tuled ja pagasiluuk välja vahetada. Osta tuleb ka uus registreerimismärk.

Lääne prefektuuri menetlusgrupi juhtivuurija Vello Palmitsa sõnul oli Nigula külas autode lähedal juba laupäeva õhtul kaltse süüdatud, kuid siis autod ei süttinud. Teisipäeva õhtul olid kaltsud pandud auto tagaosale ja auto sai kannatada.

Palmits ütles, et öisel ajal külas tänavavalgustus ei tööta ning halbade kavatsustega inimestel on pimedas lihtne tegutseda.

Praegu uurib juhtunut menetlusgrupp, kahtlusaluseid veel ei ole. Politsei palub, kui keegi nägi teisipäeval või laupäeval juhtunut, sellest neile teada andma. Anonüümsus garanteeritakse.

Sõidukite süütamist juhtub Läänemaal harva. Palmitsa sõnul süüdati või süttis viimati Läänemaal auto 1,5-2 aastat tagasi Sadama tänaval. Toona põles uue elamu ehitaja auto.

Põlenud auto. Foto: erakogu