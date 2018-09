Kellakeeramine lõpeb Euroopa Liidus tuleval aastal

ERR. Kellakeeramine võib lõppeda suveaega eelistavate riikide jaoks juba järgmise aasta märtsis, ülejäänud läheksid püsivale talveajale üle järgmise aasta oktoobris. Liikmesriigid saavad ise otsustada, kas jäävad püsivalt suve- või talveaega, ent kellakeeramine lõppeb igal juhul.

Euroopa Komisjoni ettepanekul peaks kellakeeramine lõppema 2019. aastal ning liikmesriigid saavad ise otsustada, kas jäävad püsivalt suve- või talveaega. Riigid peavad komisjonile teatama oma otsusest järgmise aasta aprillis.

Riigid, kes otsustavad üle minna püsivale suveajale, keeraksid sel juhul viimast korda kella 31. märtsil 2019 ning riigid, kes otsustavad talveaja kasuks, keeraksid viimast korda kella 27. oktoobril 2019.

Euroopa Komisjon soovib siiski, et naaberriigid koordineeriksid kellakeeramise omavahel, ilma et see häiriks liidu sisekaubandust. Komisjon ei soosi seda, et osa riike jätkaks kellakeeramisega, sellal kui teised loobuvad.

Euroopa Komisjoni president Jean Claude Juncker ütles eile peetud kõnes, et eurooplased ei poolda kellakeeramist, seepärast peab see lõppema.