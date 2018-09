Peagi muutub Swedbanki paroolikaardi päevalimiit

Alates 13. septembrist saab internetipangas paroolikaardiga teha päevas 100 euro ulatuses makseid, 8. novembrist langeb paroolikaardi päevalimiit 50 euroni ja alates 1. veebruarist paroolikaarte enam kasutada ei saa.

Swedbanki klienditeenuste juhi Ede Raagmetsa sõnul on selle aasta jooksul juba enam kui 90 000 interneti- ja mobiilipanga kasutajat valinud endale paroolikaardile moodsama alternatiivi. Siiski kasutab ainult paroolikaarti jätkuvalt päris suur hulk inimesi – ligikaudu 140 000 Swedbanki klienti. „Soovitame paroolikaardi kasutajatel juba praegu endale sobiv alternatiivne lahendus välja valida, et sellega harjumiseks jääks piisavalt aega. Tasub meeles pidada, et järgmise aasta veebruarist paroolikaarte enam kasutada ei saa,“ ütles Raagmets.

Paroolikaardil on mitu alternatiivi – Smart-ID, Mobiil-ID, ID-kaart või PIN-kalkulaator. „Kõige populaarsem valik on Smart-ID, mida kasutab juba üle 230 000 Swedbanki kliendi. Smart-ID on tasuta ja sobib nutiseadme kasutajale,“ selgitas Raagmets.

Mobiil-ID sobib ka nuppudega telefoni omanikele. Seda saab vormistada oma mobiilioperaatori juures. „Täpsustage teenuse tingimusi, sest kuigi üldjuhul maksab see umbes 1 euro kuus, võib mõnel operaatoril pakett juba Mobiil-ID teenust sisaldada ning sellisel juhul selle eest eraldi maksma ei pea,“ soovitas Raagmets.

„Kui inimene kasutab ainult internetipanka ja nutitelefoni ei ole, siis soovitame valida ID-kaardi või PIN-kalkulaatori. ID-kaardiga panka sisenedes on vaja ID-kaardilugejat. PIN-kalkulaator on lihtne seade, mis loob automaatselt ühekordseid paroole. Selle saab osta pangaesindusest,“ ütles Raagmets.