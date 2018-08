Heategevusüritus juhtis tähelepanu Taebla jalgpalliväljaku olukorrale

Eile õhtul toimus Taeblas heategevusüritus, et parandada Taebla jalgpalliväljaku olukorda.

„Väga hästi läks, jalgpalli väljakud paistavad,” ütles ürituse üks korraldaja Taebla raamatukoguhoidja Ruth Randoja.

Tema sõnul ei osanud ta enne hinnata, mis tulema hakkab, aga heategevuslikku kohvikusse toodi palju küpsetisi. „See ajas üle ääre, et hakkasime muretsema, kes selle kõik ära ostab,” ütles Randoja.

Tema sõnul oli üritus hea kogemus Taebla noortele, kes aitasid ürituse korraldamist kaasa algusest lõpuni.

Ühe osana heategevuslikust üritusest oli jalgpallimatš noorte ja täiskasvanute vahel. „Võitis sport,” ütles Randoja.

Vaatamata sellele, et matši võitsid täiskasvanud, ei heidutanud see Randoja sõnul noori. „Võib-olla annab see noortele motivatsiooni rohkem harjutada,” ütles Randoja.

Üritus korraldati, sest Taebla jalgpalliväljak on halvas korras. Seal ei ole väravaid ja keegi ei hoolda seda. Väljakul treeniva naiskoondislase Ulrika Tülbi sõnul oleks Taebla jalgpalliväljak hea, kui seda hooldataks. Isegi nii hea, et seal võiks korraldada meistivõistluste mänge, kui Haapsalu staadion on ülekoormatud.

Ruth Randoja fotod