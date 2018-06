Lihulas ja Haapsalus lustis juunilaagris jalgpalliga 61 last

Lihulas ja Haapsalus toimusid 18.-21. juunini Eesti jalgpalli liidu ja Rimi poolt korraldatud jalgpallilaagrid. Tänavu osalseid laagrites lapsed, kes sündinud 2006-2011.

Nii Haapsalu, kui Lihula laagris oli osalejad koguni kaheksast erinevast Eesti koolist. Lihulas üks jalgpallilaps koguni Soomest.

Tegemist on päevalaagriga. Iga laps saab isikliku, oma nimega kaunistatud Nike’i jalgpallivormi. Süüakse koos lõunat ja maiustatakse puuviljadega.

Laagri päevakava on üles ehitatud nii, et hommikupoolikul tegeletakse erinevate harjutustega, pärastlõunat aga mängivad lapsed jalgpalli.

Lisaks ootab noori nädala sees eest ka ekskursioonipäev Tallinnas, kus kohtutakse palliplatsil teiste laagritega, ning silmast-silma Eesti tippjalgpalluritega. Astutakse esimene samm meie Rahvusstaadionil ning toimub palju muid erinevaid üritusi.

Väga oluline on see, et laagris osaleja ei pea enne laagrit omama mingit puudet selle toreda mänguga. Uute sõprade leidmine ja mängurõõm on tagatud igal juhul.

Samas on laagris osalejad ka lapsed, kes treeninud juba viis-kuus aastat. Laste meelest on laagris osalemine lõbus, siit leiab uusi sõpru ja saab tegeleda lemmikspordialaga.

Selliseid jalgpallilaagreid on korraldatud juba üksteist aastat, toimuvad need kaks korda suvel-juunis ja augustis. Haapsalus on laagrid toimunud üheksandat suve. Sel korral oli osalejaid 34.

Algusest peale on laagris treenerina töötanud Läänemaa Spordikooli treener Aavo Tomingas. Esimestel aastatel tema kõrval ka Tallinna FC Flora treenerid Priit Adamson ja Egon Tintse. Sealt edasi juba Läänemaa JK treenerid Triin Vellemäe ja Mart Pulst. Abitreeneritena on nende kõrval lapsi utsitamas käinud ka Läänemaa JK esindusmeeskonna mängijad Bert Rothberg, Aare Avila, Kaarel Koel.

Esimestel aastatel oli Haapsalu laagri üheks treeneriks ka Lõuna-Läänemaa JK treener Jaanus Getreu. Viimase aktiivse tegutsemise järel on kolm viimast aastat juunilaager toimunud ka Lihulas. Lihulas on laagris osalejate arv iga-aastaga kasvanud, selle aastal jõudis see arv 27 lapseni. Lihula laagris on treenerina kõik aastad töötanud Jaanus Getreu kõrval klubi naisjalgpallur Anni Ratas. Abitreeneritena aga klubist välja kasvanud erinevad jalgpallurid.

Haapsalus toimub sellel suvel mitmeid jalgpallilaagreid. Lisaks kahele Eesti Jalgpalli Liidu laagrile veel JK Kratid laste jalgpallilaager. Augustis korraldab laagri aga Läänemaa JK koostöös Hispaania suurklubi Valencia CF noorteakadeemiaga.

Vormsis toimub kesksuvel samuti jalgpallilaager, mille lõpetavad kahe sõprusmatšiga Vormsi ja Lõuna-Läänemaa JK noored.

Triin Vellemäe, Läänemaa JK

Jaanus Getreu, Lõuna-Läänemaa JK