Haapsalu jaanitulelisi hullutavad mitme põlvkonna staarid

Täna algab piiskopilinnuses kahepäevane festival Haapsalu jaanituli, mis toob lavale nii meie vanakooli suurmeistreid, 40. eluaastates külastajate iidoleid ja noorema publiku tõmbenumbreid.

Kaks päeva vältava Haapsalu jaanitule peaesinejaks on Saksa tehnobänd Scooter, kes tuleb linnusemüüride vahele, kaasas ligi sajatonnine valgus- ja helipark. Selle hulgas on nii suured LED-ekraanid kui ka ohtralt pürotehnikat.

Scooter on viimased 25 aastat olnud tantsumuusika staar ning andnud välja 19 albumit, mida on saatnud suur edu. Artisti loodud muusika on hardcore-, hardstyle-, jumpstyle-, hands up-, electro– ja trance-stiilis. Tema tuntumad lood on „Fire”, „How much is the fish”, „Maria”, „4 am”, „Bora, Bora, Bora” ja „Hyper, Hyper”.

„Olen viimased neli aastat nende kontserte Eestis teinud, see oli asjade loomulik jätk,” ütles Haapsalu jaanitule peakorraldaja Sten-Erik Jantson.

Kahepäevane pidu

Haapsalu jaanitule programm on Jantsoni sõnul kokku pandud nii, et sealt leiaks endale midagi iga muusikamaitse austaja. Teiste seas astub üles hiljuti oma 77. sünnipäeva pidanud Üllar Jörberg, kes on jätkuvalt lavavormis. „Kutsuti, ega ma üldiselt ei käi esinemas, aga viimased värgid ikka on – aitab kah, tehtud kah,” ütles Jörberg.

Jörberg ütles, et plaanis on esitada lugusid, mis sobivad nii noorematele kui ka vanematele kuulajatele, ühtegi konkreetset lugu Jörberg nimetada ei soovinud. „See päev on veel ees, aega on, õhtu jooksul näeb, mis toimuma saab,” ütles ta.

Kahepäevase festivali esimesel päeval ehk 22. juunil astuvad üles Erich Krieger, 2 Quick Start, Üllar Jörberg, Tuberkuloited ja Põhja-Tallinn. Teisel jaanitule päeval esinevad Jüri Homenja, Beebilõust, Caater, Cityflash ja Scooter. Mõlemat õhtut juhib diskor Allan Roosileht.

„Kahepäevane formaat sai selliselt möödunud aastal välja mõeldud ja nüüd on plaan seda jätkata,” ütles Jantson.