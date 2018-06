Linnamäe lihatööstus tegi jaanipäevaks kolmekordse koguse grilltooteid

Üle 30aastase ajalooga Linnamäe lihatööstus tegutseb pärast brändiuuendust aina suurema hooga – traditsiooniliste kõrval sünnivad igal aastal uued ja põnevad tooted.

„Ettevalmistused on tehtud. Selle nädala toodang on meil kokku umbes kolm korda suurem,” rääkis Linnamäe lihatööstuse juhataja Indrek Loorens.

Loorens ütles, et kõige suurem lisaports on tehtud kõikvõimalikke grillitavaid tooteid. „Aga samamoodi ulukilihast täissuitsuvorste. Kui ilm juhtub vihmane ja külm olema, ostetakse neid ka väga palju. Ja isegi sülti. Just vaatasin ilmateadet – tundub, et tuleb tüüpiline Eesti jaanipäev,” rääkis Loorens. „Aga ega midagi väga hullu ka pole – 15–16 kraadi jaanipäeval on Eestis juba täiesti okei!“

