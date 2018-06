Valitsus algatab tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamise

Valitsus otsustas neljapäevasel kabinetiistungil alustada tselluloosttehase eriplaneeringu lõpetamisega alustada.

“Ma olen algusest peale rõhutanud, et valitsus ei soovi juba eos nullida ettevõtjate initsiatiivi,” ütles peaminister Jüri Ratas pressikonverentsil. Ratase sõnul peab valitsus võtma eriplaneeringu kehtestamise osas arvesse kohaliku kogukonna arvamust.

“Peamine küsimus on, kas asjaolud, mis takistavad eriplaneeringu elluviimist või teevad selle praegusel kujul tulevikus võimalikuks, on juba saabunud,” märkis Ratas. Valitsuse otsuse kohaselt on elluviimist takistavad asjaolud saabunud ning selleks on kogukonna täielik vastasseis, mida ilmestavad ka mitmed kohtuvaidlused. Sellest tulenevalt otsustas valitsus alustada puidurafineerimise tehase eriplaneeringu lõpetamist.

“Selle protsessi käigus räägime ettevõtjatega läbi ka uue olukorra, et kuulata ära, kas neil on ka teisi mõtteid asukoha osas,” lisas Ratas.

Riigihalduse ministri Janek Mäggi sõnul peeti tänasel nõupidamisel kõiki ajaolusid arvestades vajalikuks toetada riigi eriplaneeringu koostamise lõpetamist. Lõpetamise menetlust alustab rahandusministeerium. “Selle protsessi käigus suhtleme ettevõtjatega, et otsida võimalikke lahendusi,” ütles Mäggi, kelle sõnul eeldab see ettevõtjate kokkuleppeid kohalike elanikega.

Riigi eriplaneeringu lõpetamise kohta teeb valitsus otsuse pärast lõpetamismenetlust, milleks praeguste hinnangute kohaselt võib kuluda mitu kuud.

Valitsus algatas Tartu- ja Viljandimaal riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise võimaliku puidurafineerimistehase püstitamiseks ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks möödunud aasta 12. mail.