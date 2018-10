Ka Pärnumaal hakkavad pead tõstma tselluloositehase vastased

Esmaspäeva hommikust kogutakse Petitsioon.ee lehel allkirju algatusele “Me ei taha EstFori tselluloositehast Pärnumaale”, kirjutab Pärnu Postimees.

Kollektiivse avalduse taga on Soomaa loodusgiid Aivar Ruukel, ornitoloog ja looduskaitsja Mati Kose ning kunagine Pärnu abilinnapea ja nüüdne lambakasvataja Mart Alliku. “Mõtlesime, et näitame meelsust, kuna on teada, et neljapäeval arutab teemat Pärnu linnavolikogu,” sõnas Ruukel.

Tal põhjendas arvamust sellega, et ükskõik kui äge on uus tehnoloogia, ikkagi see reostab. Liivi ja Pärnu lahe keskkonna seisund on niigi nõrk ega kannataks tehase reovett välja. “Potentsiaalne reostus paneb laksu kogu Pärnule kui turismisihtkohale ja kalandus ka sellest muidugi ei võida,” viitas ta turismiettevõtjana teisele murele.

Häädemeeste vallavanema Karel Tölbi hinnangul avaldab tselluloositehas suurimat mõju just Häädemeeste vallale ja Pärnu linnalegi, sest tehas paikneks vastu Häädemeeste piiri ja mõlemal omavalitsusel on merejoon. Sel põhjusel on Tölbi sõnutsi suur probleem Saarde volikogu otsus lubada riigi eriplaneeringut oma territooriumil. Ta rõhutas, et just eriplaneeringut, mitte tselluloositehase uuringuid.

Tölp seletas, et praeguse info põhjal lõpeb riigi eriplaneering ehitusloaga. Seetõttu pelgab ta, et kohalikul kogukonnal puudub tulevikus õigus kätt tõsta ja öelda “Me oleme tehase vastu”.

Pealegi õnnestuvat Häädemeeste vallavanema sõnade kohaselt uuringuid teha eriplaneeringutagi ja reovee mõju Liivi lahele juba praegu välja selgitada, kuna Pärnu laht on üks uuritumaid kohti Eestis üldse. “Pooltõdedega üritatakse inimeste meelsust mõjutada,” arvas ta.

Tölbi kinnitusel pole Häädemeeste volikogugi uuringute vastu, ent võttis seisukoha, et vald peaks ise protsessi juhtima: sedaviisi saab tselluloositehasele seada tingimused, mis kohalikele sobivad.

Pärnu linnavolikogu esimehe Andres Metsoja sõnade kohaselt püütakse esmalt aru saada, mis elukas see riigi eriplaneering üldse on, sest Eestis pole seda kordagi varem tehtud.

Neljapäeval tulevad volikogu istungile rahandusministeeriumi spetsialistid tutvustama planeeringuseadust. “Et enne, kui midagi otsustama hakata, volinikud saaks aru, mida nad otsustavad,” kõneles Metsoja, lisades, et hiljem võib olla üsna keeruline sekkuda või midagi muuta.