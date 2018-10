Haapsalu korvpallurid alustasid meistrivõistlusi kahe suure kaotusega

Korvpalliklubi Haapsalu alustas Eesti meistrivõistluste teist liigat 47:83 allajäämisega BC Kalev II-le. Teises mängus möödunud kolmapäeval kohtus KK Haapsalu Andres Sõbra juhendatava Kadrina Karude meeskonnaga ja kaotas koduväljakul 48:113.

Juba esimesel veerandil 36:11 ette rebinud Karud ei andnud Jaanus Levkoi hoolealustele terve mängu jooksul mingit armu. Võitjate parimana kogus Germo Veide 22 punkti. Lauri Mets lisas 18 ja Allan Ehte 17 silma. Haapsalu parim oli Ardo Jürjer 10 silmaga.

„Algus on tulnud üle kivide ja kändude,” ütles Haapsalu treener Jaanus Levkoi. „Aga need vitsad tuleb vastu võtta.”

Kalev II on suure Kalevi noortevõistkond, Kadrina Karude eest mängib nii Rakveres kui ka Pärnus kõrgliigas ja esiliigas väljakul käinud mängumehi. „Neil klubidel on traditsioon ja tugev organisatsioon. Kerge ei saa teises liigas kellegi vastu olema, sest ka näiteks Orissaare Träx ja Rae on aastaid mänginud. Mina samal ajal otsin poisse ja mehi ja mõtlen, kuidas võistkond mängima saada,” ütles Levkoi. KK Haapsalu koosneb spordikooli poistest, kellele on abiks juba veteranieas Haapsalu mängumehed.

Treeneri sõnul on haapsallastel esimestes mängudes olnud ka häid momente, kuid mängude algused on lastud käest ära. „See tuleb kogemusega, kuidas seda vältida. Ja muidugi treeninguga. Aga me õpime. Hea mulje jättis see, et pärast teist kaotust rääkisid poisid ise riietusruumis, et tuleb rohkem trenni teha,” ütles ta.

„Arvatakse, et teine liiga on rahvaliiga, aga ei ole. Ega asjata ei plaanita kolmanda liiga loomist,” sõnas ta.

Haapsalu järgmine vastane on reedel, 2. novembril Orissaare Träx. Mäng algab kell 19.15 Haapsalu spordihoones. „Sügisel Orissaares peetud turniiril me neile kaotasime, aga siis olid meil võistkonnas ainult noored. Mina loodan, et näitame paremat mängu,” ütles treener.

Hooajal 2018/2019 on korvpalli II liiga 17 võistkonda jagatud kahte regioonipõhisesse alagruppi. A-alagrupis on koos eelmiste hooaegade põhja ja lääne regioonid ning B-alagrupis lõuna ja ida regioonid.

Mõlemast alagrupist saab neli paremat veerandfinaali (mängitakse kahe võiduni), A-alagrupi esikoht mängib B-alagrupi neljandaga jne.

Alumised kohad mängitakse ka välja, et paika panna liiga üldreiting. Alagrupis 5.–8. koha saanud meeskonnad mängivad kohtadele 9.–16. Esimeses ringis on mängud kodus-võõrsil ning järgmises kahes ringis selgub võitja ühe mänguga.

Põhiturniiri mängud algasid oktoobri teisel nädalal ning lõpevad veebruaris. Märtsis-aprilli alguses on kohamängud ning 13.–14. aprillil finaalturniir.

Seis põhja/lääne alagrupis pärast kaht vooru

1. Kadrina Karud, 2 võitu, korvide vahe +73 p

2. Keila Korvpallikool, 2 võitu, +58 p

3. Rae Koss/Hansaviimistlus, 1 võit, +13 p

4. BC Kalev II, 1 võit, +8 p

5. Orissaare Träx, 0 võitu, –51 p

6. Spordiklubi Haapsalu, 0 võitu, –101 p

Alagruppi kuuluvad ja KK Viimsi/Kesklinna KK ja TTÜ Korvpallikool, kes pole veel mänge pidanud.

KK Haapsalu: Hain Hansman, Ardo Jürjer, Jarmo Lempu, Tanel Lukk, Ago Martin Mäesalu, Karl-Markus Mäesalu, Karl-Gregori Tarvis, Janek Tetto, Ilo Toom, Robin Ulla, Gregor Uustalu, Kauri Veskioja, Mihkel Väli. Peatreener Jaanus Levkoi.