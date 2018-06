Ave Proos saab uueks Kodutütarde juhiks

Reedel, 15. juunil kell 14.30 annab Kodutütarde peavanem Angelika Naris Eesti Sõjamuuseumis toimuva piduliku tseremoonia käigus juhtimise üle Ave Proosile.

Ave Proosi sõnul võtab ta Kodutütarde lipu ning peavanema rolli vastu suure au ning uhkustundega südames. „Luban töötada selle nimel, et iga noor ja noortega tegelemisest huvitatud vabatahtlik juht tervitaks võimalust panustada riigikaitsesse. See on suur töö ja vastutus, kuid tean, et koos meie suurepäraste noortejuhtide ning särasilmsete noortega on edusammude saavutamine igal juhul võimalik,“ lisas Proos

Ave Proos töötas 2013. aastast kuni praeguseni Kaitseliidus Naiskodukaitse esinaise asetäitjana. Enne seda, 2009 – 2013 SA-s Erametsakeskus Euroopa Liidu toetuste üksuse projektispetsialistina, 2007 – 2009 Haapsalu linnavalitsuses avalike suhete spetsialistina, 2005 – 2007 Tallinna Kesklinna valitsuses sotsiaalteenuste talitluse vanemspetsialistina ja 2003 – 2005 Tallinna Laste Turvakeskuses sotsiaalpedagoogina.

Ave Proos õpib praegu Sisekaitseakadeemias magistriõppes sisejulgeoleku erialal. Varem on ta õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis magistriõppes haldusjuhtimist ning lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminari sotsiaaltöö erialal.

Kodutütarde senine peavanem Angelika Naris läheb Kaitseliidu Kooli noorsootöö koolitusjuhiks.