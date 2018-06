Ridala kogudus kandideerib parimaks metsamajandajaks

Parima metsamajandaja tiitlile kandideerib sel aastal 9 metsaomanikku, Läänemaalt osaleb konkutsil EELK Ridala kogudus. Tänavune parim metsamajandaja kuulutatakse välja 18. augustil toimuval kogu pere metsapäeval.

Aprillis kuulutas Eesti Erametsaliit koos Erametsakeskusega välja parimate metsamajandajate konkursi, kuhu oodati kandideerima oma metsast hoolivaid ja seda vastutustundlikult majandavaid metsaomanikke. Tänavu juba 25. korda toimuvale konkursile tuli osalema 9 kandidaati, metsaomanikke on Hiiumaalt, Saaremaalt, Järvamaalt, Läänemaalt, Viljandimaalt ja Virumaalt.

Arpo Kullerkupp Eesti Erametsaliidust rääkis, et Eestis on üle 100 tuhande erametsaomaniku, kellel kõigil on oma metsa majandamisel oma eesmärgid ja põhimõtted. Kuna metsandus on üks Eesti majanduse alustaladest, peab ta oluliseks, et metsaomanikud oma metsa hoidmise ja jätkusuutliku majandamise eest tunnustatud saaks. „Ka tänavuste osalejate seas on väga erineva metsaomandiga ja majandamisviisidega kandidaate,“ ütles Kullerkupp, kelle sõnul annab konkurss hea võimaluse metsaomanikke tubli töö eest esile tõsta.

Konkursil osalejaid hindab 4-liikmeline komisjon, kes külastab kõigi kandidaatide metsi ning hindab metsaomanike viimaste aastate metsamajanduslikke töid ja muid metsa erinevate väärtustega seotud tegevusi. Arvesse võetakse ka nende põhimõtteid ja väärtushinnanguid metsade majandamisel, panustamist kogukonna ja maaelu arengusse ning traditsioonide hoidmisse.

Läänemaalt kandideerib konkursil EELK Ridala Püha Magdaleena kogudus. “Käisime eile ka kirikuõpetaja Küllike Valkiga nende metsi vaatamas, kokku on kirikul metsamaad 15 hektarit,” ütles SA Erakmetsakeskuse kommunikatsioonijuht Kertu Kekk Lääne Elule. “Kogudus on viimastel aastatel koostöös Läänemaa Metsaühistuga metsas palju toimetanud ning saadud tulu kogudusemaja hooldamisse paigutanud. Samuti on koostöös metsaühistuga korrastatud Ridala kirikuaeda.”

Parima metsamajandaja tiitel antakse üle 18. augustil Haapsalu külje all Uuemõisas toimuval kogu pere metsapäeval, kus kandidaate premeerib STIHL Eesti. Ürituse raames on võimalik külastada ka mulluse parima metsamajandaja Liidia Kösteri metsa.

Mulluner parim metsamajandaja Liidia Köster majandab metsa Läänemaal Piirisalus Enniste talus, mis on Köstrite pere käes juba kuuendat põlve. Metsa majandatakse koostöös poeg Sveniga, aga Liidia Köster võtab ka ise tihti sae kätte, teeb valgustusraiet või kultuurihooldust. Samuti lööb ta kaasa istutustöödel.