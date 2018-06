HKHK viimane lend loodusturismi korraldajaid käis lõpureisil Soomaal

Haapsalu Kutsehariduskeskuse loodusturismi korralduse täiskasvanud õppijad korraldasid 5.-6. juunil koolilõpureisi Soomaa Rahvusparki tutvumaks sealse eluolu, kultuuri ja loodusega.

Kuna Soomaa Rahvuspark tähistab sel aastal oma 25. sünnipäeva ja Eesti riik on saja-aastane, panid korraldajad reisile pealkirja „Soomaa veerand 100”.

Soomaa Rahvuspark on tuntud oma viienda aastaaja poolest, mis on sealse piirkonna üks tõmbenumbreid. Eks oli seegi pisut ajendiks, miks just selline valik reisiks tehti. Praegusel aastaajal küll enam üleujutusi pole, aga nagu teada oli, on sealses maanurgas alati midagi avastada. Nii võiski eeldada, et kahepäevane väljasõit kujuneb väga põnevaks ja harivaks kõigile, sest enamus meist polnud sealkandis sellisel moel ringi sõitnud.

Reis ei olnud pelgalt lõbureis, vaid õpilastel tuli ette valmistada ja esitada ka kaks ettekannet – üks kultuurilooline ja teine loodusega seotud. Kaasas oli kooli erialaõpetajatest koosnev komisjon, kes ettekannetele hinnangu annab.

Läbi sai sõidetud väga palju huvitavaid paiku ja proovida õnnestus ka Soomaa viiendal aastaajal eluliselt vajalikku haabjasõitu. Pisut lekkiva haabjaga jõel olla polnudki hirmutav nagu huviliste hulk näitas.

Reisi üks tipphetki oli kindlasti õhtune koprasafari kanuudega mööda Raudna jõge koos Soomaa hinge ja giidi Aivar Ruukeliga. Kuna paatkondi oli palju, siis kopraid kõigil näha ei õnnestunud, aga kaunis päikeseloojang ja lihtsalt tore kanuusõit kompenseerisid ehk seda pisut.

Sealse kandi rikkalik kultuuriloolisus ja loodus pakkusid väga palju ainest, mis väljendus ka õpilaste koostatud huvitavates ettekannetes. Räägiti sealsetest kultuuriinimestest, külastati Mart Saare majamuuseumi, tutvuti Soomaa looduse ning kultuuripärandiga. Hüpassaare rabalaval oli ettekandele lisaks isegi minikontsert, kuna õppurid on mitmekülgse taustaga ning peale loodusega sina peal olemise, on neil palju muidki teadmisi-oskusi.

Käidi läbi ka Tori põrgust ja Tori kirikust, kus jällegi toimus improviseeritud väike kontsert ja tagasitee kooli võis alata.

See oli mitmes mõttes lõpureis, sest olime meie ju viimane lend loodusturismi korraldajaid Haapsalu Kutsehariduskeskuses, kuna sellest õppeaastast muutus õppekava nimetus ja uus eriala on Loodusgiid. Väljasõit oli põnev, hariv ja lustakas ning õpilaste poolt hästi organiseeritud. On loota, et viimane lend loodusturismi korraldajaid korraldab edaspidi juba tööna sama läbi mõeldud ja hästi organiseeritud retki.

Maris Meriste

Haapsalu Kutsehariduskeskuse loodusturismi õpilane