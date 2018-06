Ridalas sõidetakse taas võidu läbi muda ja võsa

Nädalavahetusel toimub Ridala karjääris taas Ridala offroad, kus võtavad mõõtu autod kuues masinaklassis.

Võistluse korraldaja Vallo Aljase sõnul on Ridala võistlusele oodata 70–80 sõidukit. Seda neljas kategoorias, kokku ATVde ja enduuro mootorratastega. „Meile sellest piisab, et nii vaataja kui ka sõitja saaks positiivse elamuse,” ütles Aljas.

Tema sõnul langevad nõrgemad sõitjad välja juba esimese tunni jooksul, kuid selleks, et võistlus võita, tuleb sõita kolm tundi. Olenevalt võistlusklassist tuleb võidu saamiseks sõita 10–30 2,5kilomeetrist ringi.

Pealtvaatajad saavad näha, kuidas autod sõidavad läbi pori ja vee ning üritavad saada kallakust üles. Eelnevate aastate põhjal võib öelda, et alati see ei õnnestu. Loomulikult lendab selle kõige juures pori ja soppa. „Võib vaadata, kuidas inimesed ujuvad läbi maa,” kirjeldas Aljas sõite.

Aljas ütles, et autod keeravad end vahel üle katusegi, kuid kuna sõiduvahendid on ehitatud spetsiaalselt sellistes tingimustes sõitmiseks, on ka see ohutu.

Ridala offroad-võistlusel selgitatakse paremusjärjestus kestvussõidus kuuele masinaklassile: TR-1, ET1, ET2, ATV, enduuro ja veok. Võistlusklassidele ET1 ja ET2 toimub Eesti meistrivõistluste I etapp. TR-1, veokitele ja ATV-klassile toimub Ridalas EAL Eesti 4×4 Off-Road karikavõistluse I etapp. Enduuro võistlusklassile peetakse arvestust kui üksikvõistlusele.

Reedel ehk võistluse esimesel päeval toimuvad sõidud nendele klassidele, kus on kvalifikatsiooninõuded. Põhisõidud on laupäeval ja pühapäeval.

„Ridala offroad on kindlasti pereüritus,” ütles Aljas. Tema sõnul võib üritusele tulla ka kolmeks päevaks – kohapeal on telklaager ja toitlustamine.

Võistluste kava

Reede, 8. juuni

16–21 registreerimine ja mandaat

16–20.30 tehniline ülevaatus

17–21 võistlusklasside TR-1, ET1, ET2 ja ATV kvalifikatsioonisõidud

Laupäev, 9. juuni

8–13 registreerimine ja mandaat

8–17 tehniline ülevaatus

9 start – TR-1

13.30 start – ATV & enduuro

17 start – ET1

21 päeva võistlusklasside autasustamine

Pühapäev, 10. juuni

8–12 registreerimine ja mandaat

8–12 tehniline ülevaatus

9 start – veokid

13 start – ET2

17 päeva võistlusklasside autasustamine