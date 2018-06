Tulu deklareerijaid jäi mullu kahe Suur-Haapsalu võrra vähemaks

Eelmisel aastal vähenes tulu deklareerinud inimeste arv 26 000 inimese ehk kahe Suur-Haapsalu võrra. Tulu deklareeris 660 000 inimest.

Maksu- ja tolliameti teenuste osakonna juhtivspetsialisti Hannes Udde sõnul on deklareerijate arvu vähenemine tingitud sellest, et 2017. aasta eest ei saanud sarnaselt 2016. aastaga kasutada madalapalgaliste tulumaksu tagastust ja ühisdeklaratsiooni asemel said abikaasad jagada kasutamata maksusoodustusi: üldist kasutamata maksuvaba tulu kuni 2160 eurot, kasutamata täiendavat soodustust laste pealt, kasutamata eluasemelaenu intresse ja koolituskulusid.

Möödunud aasta tulude deklareerimist iseloomustab tulude kasv, mida saadi tehingutest varadega. Kasu väärtpaberite võõrandamisest kasvas võrreldes eelmise aastaga 16,9 miljoni euro võrra, välismaal tehtud väärtpaberite kasu kasvas 6,9 miljonit eurot. Metsa müügist deklareeriti tulusid enam 6,8 miljoni euro võrra, muu vara müügist 8,7 miljonit eurot rohkem.

“Maksusoodustuse jagamise võimalusi kasutas kokku 30 300 inimest, kellel jäi endal erinevatel põhjustel kasutamata soodustusi 44,2 miljoni euro suuruses summas. Sellest kasutati maksusoodustusi ära 23,6 miljoni euro ulatuses,” ütles Udde.

Tulumaksu tagastamise ja tasumise tähtaeg on sel aastal 2. juuli. Füüsilisest isikust ettevõtjatele ja nendele, kes said kasu vara võõrandamisest ning deklareerisid välismaalt saadud tulusid, on tähtajaks 1. oktoober.