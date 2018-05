Läänemaa Coopi kaupluste kassadest saab hakata sularaha välja võtma

Jaekaubanduskett Coop Eesti hakkab alates teisipäevast pakkuma kaupluste kassadest sularaha väljamakse teenust; praegu saab sularaha välja võtta ligi 120 Coopi kauplusest ning suve lõpuks kõigist 350 kauplusest üle Eesti.

Läänemaal saab alates teisipäevast sularaha välja võtta kokku 9 Haapsalu Tarbijate Ühistule kuuluvast poest. Kokku on Coopil Läänemaal 12 kauplust, mis kõik liituvad Coop Sula teenusega hiljemalt suve lõpuks. Täpsemalt on kauplused ära toodud Coop Eesti veebilehel.

“Suuremad pangad on viimastel aastatel oma sularahaautomaatide arvu väiksemates asulates pidevalt vähendanud, kuigi teame, et sularaha on eriti just suurlinnadest väljaspool hädavajalik. Nii leidsimegi võimaluse ehitada üle-eestiline sularahavõrgustik üles täiesti uuel moel, kasutades selleks Coopi kauplusi,” ütles Coop Eesti juhatuse esimees Jaanus Vihand pressiteate vahendusel.

Teenuse tehniline lahendus on välja töötatud koostöös MasterCardiga, mis on käivitanud sarnaseid jaekaubandusettevõtetega koostöös toimivaid sularaha väljamakse teenuseid ka mujal maailmas.

Kaupluse kassast sularaha väljavõtmine on sarnane tavalise sularahaautomaadi kasutamisega: klient ütleb kassas enne ostude eest tasumist teenindajale sularahana väljavõetava summa ning sisestab makseterminali oma pangakaardi PIN-koodi. Seejärel maksab teenindaja soovitud summa välja kaupluse kassast ja see võetakse maha kliendi pangakontolt. Korraga saab välja võtta minimaalselt 5 ja maksimaalselt 100 eurot.

Coop Panga ja Swedbanki klientidele on Coopi kaupluste kassadest sularaha võtmine teenustasuta, kuid sularaha välja võtmiseks peab klient sooritama samal ajal vähemalt 1-eurose ostu. Teiste Eesti ja välismaa pankade kliendid saavad teenust kasutada juhul, kui nende kodupank pole sarnaseid tehinguid keelanud, kuid iga sularaha väljavõtmisele lisandub teenustasu.

Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink ütles, et Coop Panga eristuvaks strateegiaks on pakkuda lihtsamaid pangateenuseid integreeritult jaekaubandusega. “Esimese sammuna hakkasime eelmise aasta sügisel pakkuma klientidele võimalust avada kaupluses pangakonto ja vormistada pangakaart. Täna saab seda teha juba 16 kontoris ja 28 pangapunktis, mis asuvad üle Eesti. Sularaha väljavõtmise võimaldamine on järgmine loogiline samm meie strateegia elluviimisel,” ütles Rink.

Alates 29. maist saab sularaha välja võtta Coopi kuuluva kaheksa tarbijaühistu kauplustes. Nendeks on Harju Tarbijate Ühistu, Tartu Tarbijate Kooperatiiv, Kilingi-Nõmme Majandusühistu, Saaremaa Tarbijate Ühistu, Abja Tarbijate Ühistu, Haapsalu Tarbijate Ühistu, Hiiumaa Tarbijate Ühistu ning Rapla Tarbijate Ühistu.

Sularaha väljastavad kauplused on märgistatud spetsiaalsete Coop Sula kleebistega ning nende nimekiri on avaldatud Coop Eesti kodulehel. Ülejäänud Coopi kauplused hakkavad sularaha väljamakseid pakkuma hiljemalt suve lõpuks.

Coop Eesti müügivõrgustikku kuulub 350 kauplust. Coop Eesti koosneb 19 tarbijate ühistust, millel on kokku 80 000 klientomanikku ja ligi 600 000 püsiklienti. 2017. aasta sügisel käivitati Coop Pank, mille eesmärk on läbi kaupluste võrgustiku pakkuda elementaarseid pangateenuseid.